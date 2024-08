Momenty hrôzy: Obľúbenou plážou sa prehnalo tornádo! VIDEO Všetko lietalo vzduchom

Tornádo zasiahlo obľúbenú pláž. (Zdroj: X)

Video z pondelkového popoludnia ukazuje, ako tornádo zasiahlo obľúbenú pláž v Marina di Nova Siri v talianskom regióne Basilicata. Tornádo doslova rozhodilo ležadlá a slnečníky, čo vyvolalo medzi prítomnými paniku a zmätok, informovali talianske médiá.

archívne video

Sobotné tornádo pri Ústí nad Labem (Zdroj: Tip čitateľa - Lukáš Dolanský)

Varovanie pre dovolenkárov na pláži

Krátko predtým udrel do mora len pár metrov od pláže blesk - v dôsledku výbušnej búrkovej situácie boli kúpajúci sa, ktorí hľadali útočisko na kúpalisku, vo veľkom nebezpečenstve. V krátkom čase napršalo aj viac ako 50 mm na meter štvorcový: „Ak sa blíži búrka, musíte sa vzdialiť od pláží!“, varuje internetová stránka „MeteOne Puglia e Basilicata“.

❗️Una tromba marina ha interessato nel pomeriggio il Metapontino, colpendo Marina di Nova Siri.



Il forte vento scatenato dal tornado ha fatto volare in aria sedie e ombrelloni. Non risultano persone ferite. Video da "MeteOne Puglia e Basilicata". pic.twitter.com/jNuTiDSyhw — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 20, 2024

Nedávna nehoda jachty pri Sicílii jasne ukázala, aké dramatické môže byť stretnutie s tornádom: 54 metrov dlhá luxusná plachetnica Bayesian sa v pondelok potopila do mora. Zatiaľ sa podarilo nájsť päť tiel.

V každom prípade bol incident v Basilicate menej tragický – našťastie sa neobjavili správy o zranených. Len krátko potom, čo tornádo zasiahlo zem, sa opäť rozplynulo. Videá zobrazujúce pôsobivé vodné tornáda však boli zdieľané aj na sociálnych sieťach z iných regiónov v južnom Taliansku.

Teplé more je ako „benzínová nádrž“

Týždenná vlna horúčav v oblasti Stredozemného mora údajne podporuje vznik tornád. „Teplé more sa zdá byť príjemné, ale z fyzikálneho hľadiska je teplo energiou,“ povedal pre Daily Mail meteorológ Paolo Sottocorona. „Stredozemné more je v súčasnosti benzínovou nádržou. Ak do nej vložíte zápalku, teda prúd studeného vzduchu ako dnes, vybuchne,“ vysvetľuje odborník, ktorý pôsobí aj ako inštruktor plachtenia.

„Čím je more teplejšie, tým silnejšie sú tornáda,“ zhŕňa Sottocorona. Predtým sa ničivé tornáda vyskytli každých sto rokov. „Teraz zažijeme jeden alebo viac za rok. Dokonca aj modely počasia majú problém predpovedať také intenzívne udalosti.“ Kapitán Bayesianu to tiež musel zažiť: „Nevideli sme, že to prichádza,“ povedal krátko po záchrane, keď sa megajachta potopila do hĺbky 50 metrov.

Starosta po tornáde: „Apokalyptický scenár“

Starosta Santa Flavie, mesta neďaleko Palerma, bol tiež šokovaný po spozorovaní prudkého vodného tornáda: „Nikdy som nič také nezažil. Tornádo, ktoré trvalo asi desať minút, apokalyptický scenár.“