Chorváti sa už konca sezóny nevedia dočkať: Zvýšenie cien kvôli turistom a močenie na historické pamiatky!

Na rastúci turizmus sa posťažovali miestni obyvatelia Splitu. Uviedli, že turisti strácajú zábrany a močia im na staroveké rímske ruiny. Príliv turistov v sezóne je už taký veľký, že medzi miestnymi obyvateľmi vyvoláva čoraz väčší nepokoj. Zatiaľ čo jedna skupina z cestovného ruchu profituje, tá druhá uvádza, že v meste už nepočuť ani materinský jazyk.

„Cítime sa ako cudzinci vo vlastnom meste. Mám z toho veľké úzkosti, je to veľmi zvláštny pocit, prechádzať sa po vlastnom domove a väčšinu času nepočuť ani slovo po chorvátsky,“ uviedol jeden z obyvateľov, ktorý odmietol uviesť svoje meno. Britský denník the Mirror sa ho v rozhovore spýtal, ktorí turisti sú podľa neho tí najproblematickejší.

Podľa muža nejde ani tak o národnosť, ako o skrat jednotlivcov. „Povedal by som, že sú to turisti, ktorým chýba akákoľvek dávka rešpektu k mestu a jeho kultúre. Keď napríklad močia na staré rímske ruiny, nerešpektujú miestnych obyvateľov,“ uviedol a upresnil, že tento typ masovej turistiky nikdy nepriniesol nič dobré. „Narušuje to veci a neprináša to nič dobré najmä ľuďom, ktorí tu žijú,“ dodal.

Zdá sa teda, že s masívnym nárastom turizmu má po Barcelone, Malage, Malorke či Kanárskych ostrovoch problém aj Chorvátsko. Barcelonu minulý rok navštívilo viac ako 12 miliónov turistov, Chorvátsko v minulom roku zaznamenalo približne 21 miliónov turistov. Chorvátske mesto Split sa stalo tretím najobľúbenejším mestom po Dubrovniku a Trogire.