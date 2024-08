Štáty Európskej únie ignorujú výzvy von der Leyenovej: Na komisárov nominovali zväčša mužov

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco)

EK sa skladá z kolégia komisárov z 27 krajín EÚ. Kolégium predstavuje počas päťročného funkčného obdobia politické vedenie EK. Von der Leyenová požiadala krajiny, aby do tohto kabinetu nominovali dvoch kandidátov — jedného muža a jednu ženu – a poskytli jej tak voľnosť pri vytvorení rodovo vyváženého kolégia.Výnimkou sú úradujúci komisári z predošlého funkčného obdobia, ktorých vláda opäť nominuje do budúcej exekutívy EÚ. To je prípad Maroša Šefčoviča zo Slovenska, Wopkeho Hoekstru z Holandska či Dubravky Šuicovej z Chorvátska. Von der Leyenovej požiadavku zatiaľ nesplnil žiadny členský štát, píše Euronews.

Ursula von der Leyenová počas summitu v Bruseli (Zdroj: SITA/John Thys, Pool via AP)

"Chcem vybrať najlepšie pripravených kandidátov, ktorí majú spoločné európske odhodlanie. Opäť sa budem usilovať o rovnaký podiel mužov a žien za rokovacím stolom kolégia," povedala von der Leyenová na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu po svojom opätovnom zvolení v júli.Vlády členských štátov EÚ majú do 30. augusta predložiť mená svojich kandidátov von der Leyenovej, ktorá má s nimi tento týždeň začať rozhovory. Očakáva sa, že potom pridelí kandidátom politické portfóliá a každý ešte bude musieť byť vypočutý v špecializovaných výboroch EP v septembri a októbri.

Medzi piatimi nominantkami na členku EK sú okrem von der Leyenovej z Nemecka aj Kaja Kallasová z Estónska, Jessika Roswallová zo Švédska, Henne Virkkunenová z Fínska a Dubravka Šuicová z Chorvátska. Nominácie oficiálne nepredložilo ešte desať krajín, no Euronews nepredpokladá, že v nich bude veľa ženských kandidátok.Ursula von der Leyenová je historicky prvou ženskou predsedníčkou EK. Prisľúbila, že počas svojho druhého funkčného obdobia vypracuje "plán pre práva žien", ktorý má odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a v dôchodkoch, riešiť násilie páchané na ženách a zosúladiť starostlivosť a kariéru. "Jej dôveryhodnosť ako obhajkyne práv žien je však ohrozená, ak sa jej nepodarí dosiahnuť rovnováhu vo vlastnom tíme," píše portál.

Odchádzajúce kolégium komisárov (2014-19) bolo doposiaľ najrovnoprávnejšie v histórii a pozostávalo zo 14 mužov a 13 žien. V predchádzajúcich funkčných obdobiach boli ženy zastúpené len veľmi málo. Von der Leyenovej požiadavka na dve nominácie zastupujúce obe pohlavia nie je právne vynútiteľná, a šéfka EK sa teda môže spoliehať len na dobrú vôľu lídrov krajín EÚ. Tie odôvodňujú ignorovanie požiadavky podľa Euronews tvrdením, že sa snažia vybrať najlepšieho kandidáta.