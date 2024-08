Poplach na Kamčatke: Polostrov postihlo mimoriadne silné zemetrasenie! Hrozí vlna cunami

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

archívne video

Zemetrasenie v Spišskej Novej Vsi (Zdroj: Tip čitateľa)

Aktualizované 8:00 Na sopke Šiveluč na polostrove Kamčatka na ruskom ďalekom východe došlo v noci na nedeľu k erupcii. Stĺp sopečného popola, ktorý vulkán vychrlil, dosiahol výšku osem kilometrov. Ako upozornili miestne úrady, popol môže ohroziť bezpečnosť leteckej dopravy. Šiveluč je najsevernejšia aktívna sopka na Kamčatke. Nachádza sa 45 kilometrov od obce Kľuči v okrese Usť-Kamčatsk, kde žije asi 5000 ľudí.

(Zdroj: Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences)

Zemetrasenie bolo okrem Petropavlovska-Kamčatského citeľné aj v okresoch Viľučinsk, Jelizovskij a Usť-Kamčatsk. K zraneniam ľudí a materiálnym škodám podľa dostupných správ nedošlo. Miestna pobočka geofyzikálneho úradu uviedla, že v najbližších dňoch treba v Petropavlovsku-Kamčatskom očakávať pomerne silné dotrasy - s intenzitou do piatich stupňov. Kamčatka patrí k najaktívnejším seizmickým oblastiam sveta: nachádza sa tam okolo 200 sopiek, z ktorých 29 je činných. Najvyššia z nich - Kľučevskaja - má výšku 4750 metrov.

(Zdroj: Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences)

Americké Národné stredisko pre výstrahy pred cunami (NTWC) uviedlo, že v súvislosti so zemetrasením vydalo varovanie pred vlnou cunami. Zemetrasenie s magnitúdou 7,2 postihlo oblasť pri pobreží polostrova Kamčatka na ruskom Ďalekom východe. K otrasom došlo krátko po siedmej hodine v nedeľu ráno miestneho času (v sobotu krátko po 21.00 h SELČ) približne 90 kilometrov východne od mesta Petropavlovsk - Kamčatskij, hlavného mesta Kamčatského kraja.