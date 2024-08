MIMORIADNY ONLINE Rusko evakuuje ďalšie tisíce ľudí z Kurskej oblasti: Taliansko nevydá Ukrajine siroty

Staršia žena kráča po ceste neďaleko rusko-ukrajinských hraníc v Sumskej oblasti na Ukrajine v stredu 14. augusta 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

MOSKVA/KYJEV - Ruské úrady v Kurskej oblasti sa rozhodli evakuovať obyvateľov Gluškovského okresu, uviedol v stredu večer úradujúci gubernátor Alexej Smirnov v súvislosti s postupom ukrajinských síl do pohraničnej oblasti. Informuje o tom správa z agentúry Reuters. Situáciu v Ukrajine sledujeme online.

Rusko evakuuje ďalších obyvateľov z Kurskej oblasti

Tento okres priamo hraničí s Ukrajinou a má približne 200-tisíc obyvateľov. Smirnov prostredníctvom aplikácie Telegram oznámil, že evakuáciu bude riadiť polícia a ďalšie štátne orgány. Ukrajina v stredu uviedla, že počas cezhraničnej invázie postúpila od začiatku dňa na území Kurskej oblasti o jeden až dva kilometre. Zároveň ozrejmila, že jej jednotky vyhnali moskovské sily z mesta Sudža.

Ruské úrady uvádzajú, že po útoku na Kurskú oblasť bolo evakuovaných celkovo už takmer 200-tisíc ľudí. Táto oblasť je v centre pozornosti od 6. augusta, keď na jej územie vtrhli ukrajinské ozbrojené sily, v dôsledku čoho od minulého piatka platí v regióne režim mimoriadnej situácie na federálnej úrovni. Ide o najväčšiu ukrajinskú cezhraničnú operáciu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu ocenil "dobrý postup" ukrajinských síl v ruskej Kurskej oblasti. Kyjev podľa jeho slov dosahuje pri tejto operácii svoj strategický cieľ.

Taliansko nenechá odcestovať na Ukrajinu siroty, o návrat ktorých žiadal Kyjev

Taliansky súd v stredu zablokoval cestu na Ukrajinu zhruba 60 sirôt, ktorých okamžitý návrat požadovali ukrajinské úrady. Podľa súdu viaceré deti dali najavo, že sa do vlasti postihnuté vojnou vrátiť nechcú a že požiadajú talianske úrady o medzinárodnú ochranu, píše talianska tlačová agentúra ANSA. Súdne rozhodnutie umožňuje maloletým Ukrajincom zostať v Taliansku na dobu neurčitú.

Siroty boli evakuované do Talianska z mesta Berďansk krátko po ruskom vpáde na Ukrajinu v roku 2022. Podľa pôvodných plánov mali deti odcestovať späť tento týždeň. Proti požiadavke ukrajinských úradov sa ale postavili rodiny, ktoré sa starali o siroty, aj talianske kancelárie Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Detského fondu OSN (Unicef).

Návrat zablokoval súd pre maloletých v severotalianskej Brescii. Ten upozornil, že viaceré deti dali najavo, že sa na Ukrajinu, ktorá je stále vo vojnovom stave, nechcú vrátiť. Niektoré si dokonca začali vybavovať žiadosti o udelenie medzinárodnej ochrany v Taliansku. Súd zablokoval návrat aj tých detí, ktoré žiadne takéto kroky nepodnikli, pretože siroty podľa neho tvoria súrodú skupinu. Návrat je kvôli verdiktu zablokovaný na dobu neurčitú, najmenej dovtedy, kým sa nerozhodne o žiadostiach o medzinárodnú ochranu.

Talianske úrady tiež poukázali na skutočnosť, že časť detí, ktoré sú vo veku od šesť do 16 rokov, sa v Taliansku lieči aj so závažnými chorobami. Nad ukrajinskou žiadosťou o okamžitý návrat sirôt vyjadrila talianska strana údiv, keďže Kyjev podľa nej nevysvetlil, prečo deti musia naliehavo späť do vlasti, napísala ANSA.