Bosna a Hercegovina bojuje s lesným požiarom: Ohrozuje aj jedinečný prales

Ilustračné foto (Zdroj: X/viarifnote)

Plamene sa snažia dostať pod kontrolu desiatky hasičov, ktorým od pondelkového rána pomáhajú aj dva vrtuľníky ozbrojených síl krajiny. Oheň sa však napriek tomu ďalej rýchlo šíri v dôsledku extrémnych horúčav a suchej pôdy. "Požiare v borovicových lesoch je veľmi ťažké dostať pod kontrolu," povedal Zoran Čančar, šéf parku Sutjeska nachádzajúcom sa na území Republiky srbskej (RS), jednej z entít povojnovej Bosny, ktorú obývajú prevažne Srbi. Požiar v Bosne nanovo rozdúchal politické spory. Úrady RS totiž žiadali ešte v nedeľu vládu o povolenie obrátiť sa na Srbsko s prosbou o jeho hasiace vrtuľníky s vysvetlením, že iba tieto stroje majú dostatočnú kapacitu na uhasenie takýchto požiarov.

Bosniansky minister zahraničných vecí Elmedin Konakovič a tiež minister obrany Zukan Helez však trvali na tom, aby sa najprv použili vrtuľníky bosnianskych ozbrojených síl. Tie sa však napokon ukázali ako nedostatočné a vláda bola v pondelok nútená požiadať o pomoc s hasením aj susedné krajiny. Minister obrany Helez však obvinil orgány RS, že umožnili rozšírenie požiaru tým, že odmietli včas požiadať vládu o nasadenie armádnych vrtuľníkov. "Nebyť zbytočného otáľania, požiar by bol uhasený, ale on sa šíri a my sme sa rozhodli žiadať (okolité krajiny) o pomoc, aby sa nerozšíril aj do pralesu Peručica," povedal. Predstavitelia RS vrátane predsedu tamojšieho parlamentu Nenada Stevandiča zase obvinili Heleza aj ďalších ministrov, že z nenávisti k RS odmietli povoliť nasadenie vrtuľníkov zo Srbska.