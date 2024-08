Odhalenie hrozivých tajných dokumentov: Na TÝCHTO 32 cieľov mierili ruské jadrové rakety! A to nie je všetko

(Zdroj: Getty Images)

Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 Vladimir Putin a jeho kremeľskí agitátori opakovane hovorili o jadrovej eskalácii. Neúnavne zdôrazňujú vlastnú jadrovú silu a vyhrážajú sa Západu jadrovým úderom. Strach z tretej svetovej vojny je všadeprítomný. Práve tento strach v súčasnosti priživili nedávno uniknuté ruské vojenské dokumenty, ktoré údajne odhaľujú, na ktoré ciele chcel v minulosti Vladimir Putin v prípade jadrového úderu zaútočiť.

archívne video

Námorné sily USA, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny absolvovali výcvik s NATO a medzinárodnými partnermi (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Tajné dokumenty odhaľujú: 32 cieľov NATO na Putinovom zozname jadrových zásahov

Denník „Financial Times“ sa dostal k 29-stranovému brífingu od ruského námorníctva. Ruské dokumenty uvádzajú 32 cieľov NATO, na ktoré by Rusko zaútočilo svojimi jadrovými zbraňami, ak by došlo k jadrovému konfliktu s NATO. Tajné dokumenty pochádzajúce z rokov 2008 až 2014 hovoria o „masívnych preventívnych útokoch z rôznych smerov“.

Mapy, ktoré vznikli skôr na prezentačné účely než na operačné použitie, znázorňujú vzorku 32 cieľov Severoatlantickej aliancie v Európe pre ruské námorné flotily, píše Financial Times.

V prezentácii je tiež spomenutá možnosť takzvaného demonštratívneho úderu - odpálenie jadrovej zbrane v odľahlej oblasti "v čase bezprostrednej hrozby agresie", teda ešte pred skutočným konfliktom, s cieľom západnej krajiny zastrašiť, píše FT. Rusko nikdy nepriznalo, že by také údery jeho vojenská doktrína obsahovala.

Taktické jadrové zbrane, ktoré môžu byť vystrelené z pozemných zariadení, plavidiel alebo lietadiel, majú kratší dosah a sú menej deštruktívne ako strategické jadrové zbrane určené na prípadné použitie proti Spojeným štátom, uvádza denník. Upozorňuje však, že taktické jadrové zbrane môžu uvoľniť podstatne viac energie ako bomby, ktoré USA zvrhli na japonské mestá Nagasaki a Hirošimu v roku 1945.

Putin mal na muške Nemecko, Francúzsko a Veľkú Britániu

Podľa Financial Times sa Vladimir Putin konkrétne zameriaval na Nemecko, Francúzsko a Veľkú Britániu. The Sun má podozrenie, že na ruskom zozname jadrových zásahov boli tieto britské ciele:

jadrová ponorka Royal Navy v Barrow-in-Furness, Cumbria

nemenovaný cieľ v Hull (pravdepodobne továreň, pretože je označená komínom)

lodenice v Rosythe, kde boli postavené lietadlové lode Kráľovského námorníctva HMS Queen Elizabeth a HMS Prince of Wales

Zatiaľ čo Británia má byť napadnutá Putinovými loďami ruskej Severnej flotily so sídlom v Murmansku, Baltská flotila so sídlom v Kaliningrade má zaútočiť na Francúzsko a Nemecko. Skutočnosť, že Rusko dokáže zo svojich lodí odpaľovať jadrové zbrane, so sebou podľa Financial Times prináša „významné dodatočné riziká eskalácie alebo nehôd“.

Okrem cieľov v už spomínaných troch európskych krajinách možno na mapách v tajných dokumentoch nájsť aj ciele v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Iráne, Číne, Severnej a Južnej Kórei a Japonsku. Vojenskí experti majú obavy. Veria, že tieto mapy zobrazujú len malý zlomok cieľov, „ktoré boli zmapované v celej Európe“.

Uniknuté dokumenty ďalej naznačujú, že si Moskva uchovala schopnosť niesť taktické jadrové zbrane na hladinových plavidlách, a to napriek dohode medzi Sovietskym zväzom a USA z roku 1991 o ich odstránení, poznamenáva Financial Times.