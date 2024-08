Luxusná dovolenka francúzskeho prezidenta: FOTO Macron si doprial novú mašinu, s manželkou ukázali formu v plavkách

(Zdroj: Profimedia.sk)

ST. TROPEZ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa rozhodol počas olympijských hier v Paríži uniknúť ruchu hlavného mesta a spolu s manželkou a rodinou odcestovali do oficiálneho dovolenkového sídla francúzskych prezidentov vo Fort de Brégançon. Prezidentský pár si užíval čaro Francúzskej riviéry prostredníctvom oddychu na pláži a výletmi na mori, pričom miestnym médiám sa podarilo nafotiť aj novú loď, ktorú si Macron pri tejto príležitosti zaobstaral.

Novinkou tohtoročnej dovolenky Macrona (46) je nová loď Merry Fisher 1095 Fly. Jej cenovka je viac ako 300-tisíc eur a prezidentovi umožňuje vziať celú rodinu na výlety na more. Nákup však vyvolal zmiešané reakcie zo strany daňových poplatníkov a ochrancov životného prostredia, keďže loď je síce luxusná, ale zároveň aj náročná na palivo. Spotrebuje totiž minimálne 100 litrov za hodinu.

Počas jedného z výletov na more prezident prekvapil svoje okolie aj tým, že si so svojimi ochrankármi vyskúšal olympijskú disciplínu grécko-rímsky zápas. To všetko pod dohľadom manželky Brigitte (71), ktorá v plavkách ukázala svoju aktuálnu formu a faktom je, že postavu jej môžu závidieť aj podstatne mladšie ženy.

