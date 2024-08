Nemecká armáda sa pripravuje na evakuáciu občanov z Libanonu

Izraelský útok na juhu Libanonu (Zdroj: TASR/AP/Mohammed Zaatari)

Na leteckej základni Wunstorf v spolkovej krajine Dolné Sasko je pripravené transportné lietadlo Airbus A400M Atlas a vojenský personál. Akcia by sa mala začať už o krátky čas a prípravy prebiehajú aj v námorných silách. Evakuovaní by mali byť predovšetkým Nemci, ktorí napriek opakovaným výzvam na odchod zostali v Libanone.

Politicko-spoločenský týždenník Der Spiegel uviedol, že lietadlo by mohlo po niekoľkých hodinách letu vyzdvihnúť Nemcov v libanonskom hlavnom meste Bejrút, vysadiť ich na blízkom ostrove Cyprus a opäť sa vrátiť do Libanonu. Fregata Hamburg, ktorá je na ceste na inú operáciu v Červenom mori, by mohla byť presunutá na prípadné vyzdvihnutie Nemcov pri pobreží. Plavidlo sa momentálne nachádza južne od Grécka.

Hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí v pondelok uviedol, že na zozname krízovej pripravenosti v Libanone je v súčasnosti zaregistrovaných 2100 nemeckých občanov, čo je o 800 viac ako minulý týždeň. Nie je však známe, koľko z nich už v dôsledku naliehavého varovania už opustilo krízou zmietanú krajinu. Nemecký letecký dopravca Lufthansa, jeho dcérske spoločnosti, ako aj ďalšie aerolínie v dôsledku ohrozujúcej situácie dočasne zrušili letecké spojenie s Bejrútom.