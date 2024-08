Turecko vyzýva svojich občanov, aby opustili Libanon

Recep Tayyip Erdogan (Zdroj: SITA/Turkish Presidency via AP, Pool)

Turci na území Libanonu by mali byť ostražití a nemali by cestovať na juh a východ krajiny. "Tí, ktorí v Libanone nemusia zostať, by mali z Libanonu odísť, ak je to možné, kým stále lietajú komerčné lety," uviedol turecký rezort diplomacie vo vyhlásení.

Napätia na Blízkom východe narastá od minulotýždňových útokoch na Libanon a Irán, pri ktorých zahynul vodca palestínskeho militantného hnutia Hamasu Ismaíl Haníja a jeden z veliteľov libanonského militantného hnutia Hizballáh Fuád Šukra. Irán a Hamas z ich smrti obviňujú Izrael a spolu s Hizballáhom sľubujú odvetu. Rastú tak obavy, že by vojna v Pásma Gazy medzi Izraelom a Hamasom mohla prerásť do širšieho regionálneho konfliktu. Počas víkendu vyzvalo svojich občanov na odchod z Libanonu viacero krajín vrátane Francúzska, Talianska, Poľska či Británie a Spojených štátov.