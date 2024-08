Mimovládky nevidia v projekte rómskej národnostnej školy žiadanú inklúziu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Adriána Hudecov)

BRATISLAVA - Vytvorenie rómskej národnostnej školy v obci Rakúsy by neprispelo k inklúzii rómskych detí do majority, ale len konzervovalo doterajšie segregované vzdelávanie. Skonštatovali to zástupcovia mimovládnych organizácií, ktorí v otvorenej výzve žiadajú ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) zastaviť projekt. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR v reakcii upozornilo, že v spolupráci so samosprávou sa snaží napraviť súčasný nevyhovujúci stav vo vzdelávaní v obci, ktoré je plne segregované.