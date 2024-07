Prejav odhalil Bidenove zdravotné problémy: Šokujúce slová lekárov! Republikáni hovoria o fejku

Joe Biden počas svojho prejavu (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci, Pool)

WASHINGTON - Tento prejav asi nebol pre Joea Bidena ľahký: demokrat v skutočnosti chcel pôvodne kandidovať na druhé funkčné obdobie. To sa však nestalo. Teraz prvýkrát prehovoril o svojom stiahnutí sa a prezradil aj skryté informácie o svojom zdravotnom stave. To však nie je všetko: Trumpovi priaznivci veria, že išlo o fejkového Bidena.

Joe Biden v prejave k národu oznámil odstúpenie z prezidentskej kandidatúry a zároveň predznamenal koniec svojej politickej kariéry. Zatiaľ čo Trumpovi priaznivci veria, že prejav bol „falošný“, lekár tvrdí, že objavil skryté varovania o Bidenovom zdraví.

archívne video

Joe Biden s nezvyčajnou farbou pleti: Trumpovi priaznivci špekulujú o falošnom prezidentovi

Prvýkrát od odstúpenia z predvolebnej kampane sa Joe Biden prihlásil z Oválnej pracovne. „Vážim si tento úrad, ale viac milujem svoju krajinu,“ povedal 81-ročný muž. Najlepší spôsob, ako zjednotiť krajinu, je „odovzdať štafetu novej generácii“.

Niektorí Trumpovi priaznivci sa však domnievajú, že pred kamerou nebol skutočný Joe Biden. Veria, že reč by mohla byť sfalšovaná pomocou umelej inteligencie. Keď americký prezident pristál vo Washingtone na Air Force One, Biden vyzeral viditeľne bledý. Vo svojom prejave k národu však vyzeral výrazne inak. "Tím Joea Bidena ho zámerne prinútil vyzerať viac oranžovo?" pýta sa jeden používateľ X. "Joe Biden sa zmenil na oranžového a teraz šliapol vedľa. Toto by mal byť príklad pre nás všetkých," znel ďalší tweet. "Biden má opäť na sebe svoje opálenie v spreji s oranžovou farbou od Trumpa. A jeho oči žiaria. Jedna vec je neistá - je tento prejav 'živý'? Alebo si ho nahral?"

Prejav odhalil zdravotný stav Bidena

Bez ohľadu na to, prejav Joea Bidena k národu v stredu večer poskytol údaje o zdravotnom stave amerického prezidenta. Neurológ Chris Winter pre „Daily Mail“ upozornil, že frekvencia žmurkania amerického prezidenta bola veľmi nízka. "Počítal som frekvenciu žmurkania všetkých korešpondentov a hostí ABC pred tým (prejavom) a bolo to medzi 30 a 60 za minútu," povedal lekár. Povedal, že prezident mal v priemere menej ako 10 žmurknutí za minútu, čo je výrazne pod priemerom 15 až 20, ktorý má väčšina ľudí. "Nízka frekvencia žmurkania môže byť príznakom Parkinsonovej choroby... skorým príznakom choroby," dodal Winter. Mnohí odborníci už dlho predpokladajú, že Bidenov zjavný kognitívny pokles môže byť spôsobený skorou formou choroby.

Doping liekmi krátko pred verejnými vystúpeniami? Divoké špekulácie o Bidenovi

Podľa kardiológa Ernsta von Schwarza by Bidenove „sucho v ústach, uprený pohľad, veľmi málo pohybov rúk a gest“ mohli byť príznakmi „úpadku kognitívnych funkcií“. Príčinou môže byť jeho vek alebo „neurodegeneratívne ochorenie“, ako je demencia. Na vine však môžu byť aj lieky. Užívanie liekov, ako sú prípravky na stimuláciu psychiky, je u mnohých ľudí veľmi bežné tesne pred prednáškami, prezentáciami alebo oficiálnymi úlohami, pretože zvyšujú dostupnosť dopamínu v mozgu. To môže dočasne zmeniť priebeh kognitívneho poklesu a zlepšiť reč, pozornosť a schopnosť komunikovať. Pre tieto špekulácie však neexistujú žiadne dôkazy.