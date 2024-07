Dovolenka sa zmenila na TRAGÉDIU! Žene sa stala osudnou obľúbená zábava na mori, všetko zachytilo VIDEO

Catherine Egam Mcewan (Zdroj: Repro foto YouTube/GMA Integrated News, Facebook/Catherine Egam Mcewan)

Dvojnásobná matka Catherine Egam Mcewan (43) z Cagayan de Oro City si "katapultovanie" na nafukovacej atrakcii vyskúšala počas dovolenky s britským manželom Kenom Mcewanom a ich deťmi na ostrove Olango. K osudnému okamihu došlo 11. júla a všetko zachytilo video, informujú o tom britské noviny Mirror.

(Zdroj: Facebook/Catherine Egam Mcewan)

Na záberoch vidieť, ako Cathrine leží na jednom konci nafukovacieho móla predtým, ako člen personálu pristane na druhej strane a tak ju vyhodí niekoľko metrov do vzduchu. Namiesto toho, aby sa Catherine ponorila do vody, narazila hlavou späť do nafukovacej atrakcie, pri čom dopadá na krk a následne sa skotúľa do mora.

Plavčíci čakali, kým sa vynorí, no keď sa tak nestalo, Jay Paul Ontong (21) skočil za ňou do vody, aby ju odtiahol späť na breh neďaleko rezortu Pinky's Floating Cottage, ktorý atrakciu prevádzkoval. Catherine bola prevezená do nemocnice, kde zostala v kóme. Z tej sa už neprebrala a zomrela 19. júla. Polícia s odvolaním sa na jej úmrtný list uviedla, že žena zomrela na "poranenie chrbtice v dôsledku extrémnych vodných športov".

Starosta mesta Lapu-Lapu, Junard Chan, vydal 21. júla príkaz zastaviť používanie tejto vodnej atrakcie. „Atrakciu sme zatvorili ihneď po smrti návštevníka," uviedol s tým, že aj s ostatnými prevádzovateľmi týchto vodných atrakcií prediskutujú podrobnosti o súčasných krokoch vrátane bezpečnostných postupov. Majitelia rezortu sa zaviazali, že preplatia rodine Cathrine náklady na lekársku starostlivosť a pohreb.