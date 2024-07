Tragédia na dovolenke v Grécku: Dievčatko (†13) zabil blesk, keď s rodičmi utekala z pláže do auta

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na pláži Faros neďaleko Poseidi na Chalkidiki bol krásny slnečný deň. Ten však náhle prerušilo mrholenie, búrkové mračná a blesky. Rodičia malej Dorothei vedeli, že zostať na pláži už nie je bezpečné a tak utekali z pláže k autu. Dorothea kráčala podľa slov rodičov iba 1,5 metra za matkou, keď do nej náhle udrel blesk, informovali grécke médiá.

Podľa miestnych médií rodina vybehla z vody včas, v momente keď začalo pršať a pozbierali si veci, aby sa vrátili do auta. Otec, ktorý kráčal pár metrov od manželky a dcéry ich len videl bezmocne padnúť k zemi. Manželka vyviazla bez zranení, no ich dcéra úder blesku neprežila. Pre grécku spravodajskú stránku Protothema uviedol, že ak by sa matka s dcérou držali za ruky, smrť by si ich zrejme našla obe. Dcérke podal otec ihneď prvú pomoc, ale ani privolaná rýchla zdravotná služba jej už život nezachránila.

Prípad obletel svetové médiá aj pre fakt, že dievčatku sa stala zrejme osudná malá korálka na plavkách. Práve tá mala spôsobiť, že blesk udrel práve do nej. Za Dorotheou smútia rodičia, dvaja bratia, ale aj známi a spolužiaci. Rodičia ju opísali ako veľmi svedomitú žiačku, ktorá milovala šport. V čase silnej búrky na pláži Agia Agathi zomrel na úder blesku aj 26-ročný Brit, ktorý napriek silnému dažďu a výstrahám nevyšiel z vody.