Vo voľbách pôjde o voľbu medzi slobodou a chaosom, tvrdí Harrisová: Trumpov tím na ňu podal sťažnosť

Kamala Harrisová (Zdroj: SITA/AP Photo/Mike Stewart)

"Veríme v budúcnosť, v ktorej má každý človek možnosť nielen prežiť, ale aj napredovať," uviedla Harrisová, ktorá pricestovala na svoje prvé predvolebné zhromaždenie do Milwaukee po tom, čo získala podporu dostatočného počtu delegátov Demokratickej strany vrátane najvyšších predstaviteľov strany v Kongrese USA Charlesa Schumera a Hakeema Jeffriesa.

archívne video

Donald Trump skomolil Šefčovičovo meno: Viceprezident Mara Šefkonvoč!

Na úvod svojho prejavu sa Harrisová, ktorá v minulosti pôsobila aj ako generálna prokurátorka v štáte Kalifornia, postavila do protikladu bývalého prezidenta Trumpa. "Postavila som sa proti páchateľom všetkého druhu. Predátorov, ktorí zneužívali ženy. Podvodníkov, ktorí okrádali spotrebiteľov. Podvodníkov, ktorí porušovali pravidlá kvôli vlastnému zisku. Takže ma počúvajte, keď hovorím, že poznám typ Donalda Trumpa," povedala.

V jej kampani sú podľa nej ľudia na prvom mieste, čím sa opäť snažila vytvoriť kontrast s Trumpom, ktorý podľa nej zastupuje špeciálne záujmy a korporácie, píše AP. Politiku svojho súpera v boji o prezidentský mandát vykreslila ako zastaranú a spiatočnícku.

Voličom vo svojom prejave položila otázku, v akej krajine chcú žiť. "Chceme žiť v krajine slobody, súcitu a právneho štátu, alebo v krajine chaosu, strachu a nenávisti?" Podľa nej "krása tejto chvíle" spočíva v tom, že práve voliči majú moc odpovedať na jej otázku, informuje stanica Sky News.

Na stretnutí s voličmi spomenula aj potraty a Trumpa obvinila, že sa snaží tento zákrok zakázať. "Veríme ženám, že môžu rozhodovať o svojom vlastnom tele, a nie že im vláda bude hovoriť, čo majú robiť," povedala Harrisová, ktorá ešte v pondelok prisľúbila, že do centra svojej kampane postaví aj právo na potrat.

Harrisová sa o post prezidentky USA začala oficiálne uchádzať v nedeľu, keď zo súboja o Biely dom odstúpil súčasný americký prezident Joe Biden, ktorý jej zároveň sám vyjadril podporu. Od nedele získala na podporu svojej nominácie za prezidentskú kandidátku 100 miliónov dolárov. V online prieskume inštitútu Ipsos pre agentúru Reuters zverejnenom v utorok má viceprezidenta tesný náskok pred kandidátom republikánov. Harrisovú by podľa prieskumu volilo 44 percent voličov zatiaľ čo exprezidentovi by svoj hlas dalo 42 percent Američanov.

Trumpov volebný tím podal sťažnosť proti Harrisovej

Volebný tím exprezidenta USA Donalda Trumpa podal v utorok sťažnosť na Federálnu volebnú komisiu, v ktorej tvrdí, že viceprezidentka USA Kamala Harrisová nemôže legálne prevziať finančné prostriedky, ktoré vyzbieral prezident Joe Biden na svoju predvolebnú kampaň. Informuje o tom agentúra Reuters. Harrisová sa o post prezidenta začala oficiálne uchádzať v nedeľu, keď zo súboja o Biely dom odstúpil súčasný americký prezident Joe Biden, ktorý jej zároveň sám vyjadril podporu.

Viceprezidentka podľa Reuters rýchlo prevzala kontrolu nad účtami Bidenovej kampane. Boj o účty, na ktorých bolo koncom júna približne 95 miliónov dolárov, je súčasťou viacnásobného úsilia republikánov o zabrzdenie Harrisovej kandidatúry na post líderky demokratov. Viceprezidentka už získala podporu dostatočného počtu delegátov Demokratickej strany, ktorí v auguste na straníckom zjazde rozhodnú o tom, kto sa bude uchádzať o prezidentský mandát.

Trumpova kampaň argumentovala, že Harrisová podnikla "bezočivé zhabanie peňazí", ako sa uvádza v podaní Davida Warringtona, hlavného právneho zástupcu kampane. Warrington tiež uviedol, že Harrisová sa dopustila niečoho, čo označil za "najväčšie porušenie pravidiel kampane v histórii Spojených štátov".

Saurav Ghosh, právnik z Campaign Legal Center, nestrannej skupiny na monitorovanie kampaní, uviedol, že keďže Harrisová už bola súčasťou kampane "Biden for President" ako kandidátka na viceprezidentku, jej nárok na peniaze by mal byť istý. Podľa Reuters je nepravdepodobné, že by volebné orgány vyriešili túto otázku pred novembrovými prezidentskými voľbami.

"Republikáni možno žiarlia, že demokrati sú plní energie, aby porazili Donalda Trumpa a jeho spojencov MAGA (hnutie Make America Great Again - Urobme Ameriku opäť veľkou), ale nepodložené právne tvrdenia, ako tie, ktorými sa už roky snažia potlačiť hlasy a ukradnúť voľby, ich len rozptýlia, kým my budeme registrovať dobrovoľníkov, hovoriť s voličmi a vyhráme tieto voľby," povedal hovorca Harrisovej kampane Charles Kretchmer Lutvak. Harrisová od nedele získala od podporovateľov 100 miliónov dolárov, čím prekročila sumu, ktorú vyzbieral prezident Biden.