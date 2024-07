Na Srí Lanke sa uskutočnia prvé prezidentské voľby od vypuknutia finančnej krízy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KOLOMBO - Na Srí Lanke sa 21. septembra uskutočnia prezidentské voľby, prvé od vypuknutia finančnej krízy v roku 2022. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré v piatok zverejnila vláda. Informuje o tom agentúra Reuters.

Srí Lanka sa v súčasnosti snaží vyrovnať s dôsledkami krízy a voľby rozhodnú o budúcnosti ekonomický reforiem, píše Reuters. Kandidáti sa môžu registrovať do 15. augusta. Volebná komisia už potvrdila, že prvým oficiálnym uchádzačom je súčasný prezident Ranil Vikramasinghe. Vikramasinghe do úradu nastúpil v júli 2022 po tom, ako jeho predchodca Gotabaja Rádžapakša z krajiny ušiel a na svoju funkciu rezignoval po masových protestoch súvisiacich so zlou finančnou situáciou v krajine. Parlament následne zvolil Vikramasingheho za prezidenta na zvyšok päťročného funkčného obdobia. Nový prezident sa snaží krajinu vyviesť z krízy a s pomocou ozdravného programu Medzinárodného menového fondu (MMF) vo výške 2,9 miliardy dolárov sa ekonomická situácia na Srí Lanke postupne zlepšuje.

Očakávajú trojpercentný nárast srílanského hospodárstva

Ekonómovia v roku 2024 očakávajú trojpercentný nárast srílanského hospodárstva, píše Reuters. Inflácia klesla zo 70 percent v septembri 2022 na 1,7 percenta v júni tohto roka. Zvýšila sa aj hodnota srílanskej rupie a posilnili sa devízové rezervy krajiny. Reuters pripomína, že štvrtina obyvateľov Srí Lanky žije pod hranicou chudoby a tisíce obyvateľov z krajiny emigrovalo pre zlú finančnú situáciu. Ľudí trápia najmä vysoké dane, ktoré vláda musela zaviesť v rámci ozdravného programu MMF, dlhotrvajúca inflácia a stagnácia na pracovnom trhu. Analytici očakávajú, že nespokojnosť ľudí sa budú v nadchádzajúcich voľbách snažiť využiť najmä líder opozície Sajith Premadasa, ktorý vedie alianciu opozičných strán Zjednotená moc ľudu (SJB) a poslanec Anura Kumara Dissanayake z komunistickej strany Ľudový oslobodzovací front (JVP). Obaja opoziční lídri verejne vyhlásili, že sa budú snažiť upraviť ozdravný program MMF tak, aby znížil životné náklady obyvateľstva.