Šéf britskej armády varuje: Vojna s Ruskom by sa mohla začať o tri roky

Náčelník generálneho štábu britskej armády Roly Walker (Zdroj: YouTube/The Times and The Sunday Times, screenshot)

LONDÝN - Britský generál Roly Walker varuje pred možnou vojnou s Ruskom o tri roky. Britská armáda by preto mala do roku 2027 zdvojnásobiť svoju účinnosť.

Britská armáda sa podľa nového náčelníka generálneho štábu generála Sira Rolyho Walkera musí pripraviť na možnú vojnu do troch rokov. Zdôraznil, že ozbrojené sily musia do roku 2027 zdvojnásobiť svoju účinnosť a do konca dekády strojnásobiť.

archívne video

Britská armáda učí ukrajinských vojakov bojovať v urbanizovanej oblasti (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Zvýšenie efektivity pomocou nových technológií

Podľa denníka Telegraph môže Rusko po vojne na Ukrajine bez ohľadu na jej výsledok stále predstavovať „veľmi, veľmi nebezpečnú“ hrozbu a usilovať sa o odvetu. Walker varoval, že Čína a Irán by tiež mohli v druhej polovici tohto desaťročia vyvíjať čoraz väčší tlak na Západ. Scenár opísal ako „os narušenia“ a zdôraznil potrebu pripraviť sa na riešenie viacerých kríz súčasne.

Stratégia britskej armády sa podľa Telegraphu zameriava na zvýšenie „smrteľnosti“ jednotiek pomocou moderných technológií a taktiky. „Ak budeme bojovať so starými myšlienkami, pravdepodobne prehráme,“ povedal Walker. Nevolá po dodatočných vojakoch či financovaní, ale skôr po modernizácii prostredníctvom umelej inteligencie a zlepšení prenosu dát medzi jednotkami. Tieto opatrenia majú zabezpečiť, aby každá britská pozemná jednotka mohla zničiť nepriateľa, ktorý je trikrát väčší ako je jeho veľkosť.

Plánovaná komplexná kontrola

Walker podľa BBC označil súčasnú armádu 70 000 vojakov za „stredne veľkú“ a vyzval na jej rýchlu modernizáciu. Vo svojom prvom prejave vo funkcii náčelníka generálneho štábu zdôraznil, že britské ozbrojené sily sa musia poučiť z ukrajinského konfliktu.

BBC uvádza, že britský minister obrany John Healey oznámil komplexné preskúmanie ozbrojených síl, aby boli lepšie pripravené na budúce hrozby. Premiér Sir Keir Starmer tiež oznámil plány na zvýšenie výdavkov na obranu na 2,5 percenta HDP, no bez udania konkrétneho termínu.