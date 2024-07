Dmitrij Medvedev (Zdroj: TASR/AP/Ekaterina Shtukina)

Kremeľ sa snaží pripraviť ruský ľud na dlhotrvajúcu vojnu na Ukrajine a ruské štátne médiá zverejnili nedávne komentáre Dmitrija Medvedeva. Informuje o tom „RBC Ukraine“. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) sú jeho komentáre zamerané na posilnenie víťazného postoja Ruska a opätovné potvrdenie cieľa zničiť Ukrajinu v nasledujúcom desaťročí.

archívne video

Strelci alebo pechotní ostreľovači sa pohybujú po celej frontovej línii, hľadajú ruského nepriateľa (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ukrajina "nikdy nevstúpi do NATO"

Medvedev pre ruský časopis "Argumenty i Fakty" povedal, že návrh generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, že Ukrajina by sa mohla pripojiť k aliancii v priebehu nasledujúcich desiatich rokov, je jasným znamením. Medvedev napriek tomu vyhlásil, že Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO, aj preto, že vedenie NATO by sa mohlo do roku 2034 zmeniť a je celkom možné, že Ukrajina, neslávne známa ako „Krajina 404“ – odkaz na kód chyby 404 – tam už neexistuje.

Hoci Medvedev výslovne nepovedal, že Ukrajina prestane existovať do roku 2034, ruské médiá vrátane tlačovej agentúry Tass pridruženej k Kremľu tieto vyhlásenia prevzali. Publikovali články s titulkami ako „Medvedev priznal, že Ukrajina už v roku 2034 nebude existovať“ a „Medvedev predpovedal zánik Ukrajiny do roku 2034“. Tieto interpretácie sú v rozpore s tvrdeniami niektorých predstaviteľov Kremľa, že Rusko je pripravené na mierové rokovania.

ISW už skôr poznamenal, že tvrdé a nekompromisné podmienky Kremľa pre mierové rokovania by znamenali kapituláciu Ukrajiny. Samotný Putin podľa RBC Ukraine vyhlásil, že podmienkou mieru bolo opustenie štyroch ukrajinských regiónov a zrieknutie sa členstva Ukrajiny v NATO.