Stoltenberg po odchode z NATO môže šéfovať Mníchovskej bezpečnostnej konferencie

Jens Stoltenberg (Zdroj: SITA/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

BRUSEL - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa možno stane predsedom Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC). Uviedla to vo štvrtok tlačová agentúru DPA s odvolaním sa na viaceré zdroje, informuje bruselský spravodajca.

Prvé správy na túto tému sa objavili v týždenníku Politico a v nemeckej mediálnej spoločnosti Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) a zatiaľ neexistuje žiadne oficiálne potvrdenie týchto správ. Hovorca Mníchovskej bezpečnostnej konferencie DPA odkázal, že personálne otázky v zásade nekomentuje. K tejto možnosti sa nevyjadrila ani Severoatlantická aliancia, na čele ktorej stojí Stoltenberg od roku 2014. Viackrát predlžovaný mandát mu vyprší 1. októbra, keď ho vo funkcii nahradí bývalý holandský premiér Mark Rutte.

archívne video

Video obsahuje unikátne zábery z prvých dní bojov v ruskej Kurskej oblasti, ako aj videá, ktoré natočili operátori mediálnych centier, ktorí ako prví z médií navštívili ruské územie. (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Podľa DPA sa očakáva, že Stoltenberg, bývalý dvojnásobný nórsky premiér a dlhoročný šéf Aliancie, prevezme úlohu predsedu MSC po jej zasadnutí vo februári 2025. Ak sa jeho nominácia potvrdí, bude prvým predsedom najväčšej svetovej konferencii o zahraničnej a bezpečnostnej politike, ktorý nepochádza z Nemecka.

Mníchovská bezpečnostná konferencia bola založená v roku 1963

Odvtedy sa každý február v metropole Bavorska stretávajú vysokopostavení politickí predstavitelia a analytici, aby diskutovali o otázkach medzinárodnej bezpečnosti. Súčasným prezidentom MSC je bývalý nemecký veľvyslanec pri OSN (v rokoch 2017 až 2021) Christoph Heusgen, ktorý bol tiež zahraničnopolitickým poradcom kancelárky Angely Merkelovej. Vedenie MSC prevzal od Wolfganga Ischingera v roku 2022. Ischinger je predsedom nadačnej rady MSC, ktorú založil v roku 2011. Stoltenberga označil za "najlepšiu voľbu“ na tento post, citoval jeho slová Redaktionsnetzwerk Deutschland.