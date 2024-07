Chorvátska DRAHOTA! Čevapčiči s malým pivom za 25 eur? Na prestrelené ceny sa sťažujú už aj bohatí Rakúšania

(Zdroj: Getty Images)

Na rastúce ceny reštauračných jedál tentokrát upozornil rakúsky denník Heute. Do redakcie sa im ozval jeden z rakúskych turistov, ktorý sa svoj hnev rozhodol poňať svojsky, humorom. Po inflácii, zavedení eura a zrejme čoraz väčšej obľube sa Chorvátsko stáva luxusnou destináciou. No nad cenami krútia hlavou nielen turisti, ktorí sú ochotní siahnuť v čase dovolenky aj hlbšie do vrecka, ale aj domáci.

V lokalite Mali Lošinj zaplatil rakúsky turista v reštaurácii 148,75 eura. Podľa pokladničného bločku si zakúpili rybu pre dvoch, dve porcie mangoldu, jednu porciu hranoliek, pečivo, tri porcie obľúbeného miešaného nápoja a jednu fľašu minerálky.

Rovnakú skúsenosť uviedla ale aj ďalšia turistka. Tá si objednala obľúbené čevapčiči a pivo, no cena ju viac ako prekvapila a dodala, že jej dodnes premrštená suma „leží v žalúdku“. Za čevapčiči a malé pivo zaplatila 25 eur.

Iní sa zase sťažujú na zvýšené ceny ubytovania alebo drahšiu kávu. Za dvojité espresso si údajne v prímorskom mestečku Opatija zaplatíte 6,60 eura. Vzácnejší je dokonca aj olivový olej, ktorý zatiaľ čo v Nemecku stojí okolo 10 eur za 0,75 litra, v Chorvátsku sú ceny takmer dvojnásobné. Zdá sa teda, že jediné, čo si turisti tento rok okrem nádherných pláží a krištáľovo čistej vody pochvaľujú, sú ceny palív.