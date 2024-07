VÝSTRAHA pre dovolenkárov! VIDEO Jadran ohrozujú nebezpečné MEDÚZY, spozorovali ich len pár metrov od pláže

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pri chorvátskom ostrove Cres neďaleko Puly bolo v plytčine spozorovaných niekoľko medúz kompasových (Chrysaora hysoscella). Ako informuje Dnevnik.hr., tento druh môže spôsobiť po kontakte veľmi bolestivé popáleniny.

"Medúzy kompasové sa vyskytujú prevažne v hĺbkach 10 metrov pod vodou. Samotný zvon/tanier má priemer do 30 cm a chápadlá môžu byť dlhé až do jedného metra. Jeden jedinec ich môže mať aj 24. Každé jedno obsahuje pŕhlivé bunky, ktoré okrem popálenín spôsobuje aj znecitlivenie," povedala biologička Milvana Arko Pijevacová.

Turisti sú pokojní

More sa v lete otepľuje, preto sa očakáva, že medúzy kompasové sa presunú na sever do ich prirodzenejšieho prostredia. Marína z Kostreny sa pre denník vyjadrila, že s rodinou a priateľmi si naďalej užíva teplé dni v Kvarnenskom zálive (východne od ostrova Cres). "Nebojím sa. Bude to asi tým, že som žiadnu medúzu nevidela. Normálne sa tu kúpeme a plávame, Nikto sa nebojí, že ho niečo poprhlí," povedala.

Prvá pomoc

Riaditeľka záchrannej služby HMS PGŽ Senka Kajčićová priblížila, ako vyzerá prvá pomoc po poprhlení medúzou. "Treba vyjsť ihneď z vody a poranené miesto dobre opláchnuť, najlepšie morskou vodou. Robí sa to preto, aby sa z rany odstránili všetky prhliace častice a zabránilo sa tak vstrebávaniu jedu do tela. V niektorých prípadoch sa môžu vyskytnúť ťažkosti s dýchaním, nevoľnosť alebo závraty. V takomto prípade je už nutné vyhľadať lekársku pomoc," vyjadrila sa Kajčičová.

Miestny plavčík podotkol, že v príapde poprhlenia treba v prvom rade zachovať pokoj a rozvahu: "Len nepodliehajte panike. V najlepšom prípade treba zavolať záchranku, ktorá ranu vyčistí a ošetrí."

Pochvala od EÚ

Jadranské more je najčistejšie more v Európe. Oficiálne to potvrdila aj Európska komisia a Európska environmentálna agentúra. "Dôkazom toho sú aj výsledky meraní pozdĺž celého pobrežia, kde sa robia analýzy kvality mora každých 15 metrov. More má vynikajúcu kvalitu až na úrovni 97,1 percent," informovala miestna televízia Dnevnik Nova.