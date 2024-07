V Spojenom kráľovstve sa koná summit európskych lídrov: Témou je migrácia

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Skye McKee/MSF Via AP)

Británia zorganizovala toto stretnutie 47 lídrov aj v rámci svojej širšej snahy obnoviť vzťahy s európskymi susedmi po turbulenciách spôsobených brexitom. Nová britská labouristická vláda sa momentálne usiluje o uzavretie bezpečnostného paktu s Európskou úniou (EÚ) a Starmer je odhodlaný podporovať európskych partnerov v pomoci Ukrajine vo vojne proti Rusku.

archívne video

Čo znamená pre Ukrajinu NATO? (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Toto stretnutie EPC podľa organizátorov formálne odštartuje nový prístup britskej vlády k Európe. "Len spolupráca nám umožní zabezpečiť naše hranice, poháňať ekonomiku a brániť naše demokracie," skonštatoval Starmer.

Premiér tiež avizoval, že sa na summite pripojí k zasadnutiu o migrácii, ktorému bude spolupredsedať talianska pravicová líderka Giorgia Meloniová. V Spojenom kráľovstve spôsobuje nelegálna migrácia značné napätie a spoločnosť tlačí na zmeny v azylovej politike.

Odhaduje sa, že v roku 2023 vstúpilo do EÚ nelegálnou cestou viac ako 380.000 ľudí, čo je o 17 percent viac než v predchádzajúcom roku. Približne 41 percent z týchto prisťahovalcov pravdepodobne prišlo na malých člnoch cez centrálne Stredomorie, 26 percent po súši cez Balkán a 16 percent cez východné Stredomorie.

Stretnutie v Blenheimskom paláci

Stretnutie v Blenheimskom paláci, rodisku Winstona Churchilla, je neformálnejšie než mnohé medzinárodné summity. Starmer bude osobne rokovať s kľúčovými predstaviteľmi vrátane poľského náprotivku Donalda Tuska. Lídri sa zúčastnia aj na prijatí u kráľa Karola III., ktoré sa bude konať v Dlhej knižnici paláca. Predchádzajúce summity EPC sa konali v Českej republike v Prahe (september 2022), v Moldavsku v Kišiňove (jún 2023) a v španielskej Granade (október 2023).