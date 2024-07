Orbánov kritik Péter Magyar klamal, keď tvrdil, že nepôjde do Európskeho parlamentu

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber)

BUDAPEŠŤ - Najsilnejší kritik vlády maďarského premiéra Viktora Orbána a podpredseda mimoparlamentnej strany TISZA Péter Magyar si po úspechu vo voľbách do Európskeho parlamentu prevzal mandát. Urobil tak aj napriek tomu, že v predvolebnej kampani tvrdil, že určite nebude europoslancom, pretože svoju politickú kariéru plánuje v Maďarsku. Poukázali na to viaceré maďarské médiá, informuje v Budapešti.

Ako napísal denník Magyar Nemzet, líder eurokandidátky strany TISZA počas celej kampane v podstate klamal, keďže predtým prakticky každý deň hovoril, že nemá v úmysle vstúpiť do zákonodarného zboru Únie. Teraz je však prítomný na jeho ustanovujúcej schôdzi. Na jar počas predvolebnej kampane v desiatkach rozhovorov a vyjadrení právnik Magyar deklaroval, že nemá v úmysle sedieť v Európskom parlamente, a viackrát povedal, že mieni žiť z podnikateľskej činnosti. Jeho účasť na ustanovujúcej schôdzi EP je podľa denníka jasným dôkazom toho, že preňho boli dôležité len peniaze a postavenie.

Magyar je podpredsedom mimoparlamentnej strany TISZA (Strana úcty a slobody), ktorá vznikla iba v apríli tohto roku, no rýchlo sa stala najsilnejšou opozičnou silou v Maďarsku. Pre verejnosť sa stal známym po vypuknutí aféry okolo amnestie v pedofilnej kauze, pre ktorú vo februári odstúpila maďarská prezidentka Katalin Nováková. Magyar, ktorého popularita rýchlo stúpala, zorganizoval viacero masových protivládnych protestov v Budapešti i mimo hlavného mesta. Tvrdil, že skutočnosť, že je lídrom kandidátky do eurovolieb neznamená, že v prípade úspechu by si tento mandát uplatnil.