Rokovania o Gaze: Na hranici Egypta a Gazy môže byť nasadený monitorovací systém

Izraelský letecký útok na Pásmo Gazy (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)

Zotrvanie izraelských jednotiek na hranici Gazy a Egypta je jednou z hlavných prekážok v rokovaniach o prímerí. Izrael sa obáva, že pokiaľ jeho jednotky hraničnú oblasť opustia, ozbrojené krídlo Hamasu môže z Egypta pašovať zbrane a zásoby prostredníctvom siete podzemných tunelov. So zotrvaním izraelských jednotiek v oblasti však nesúhlasí Hamas ani Egypt. Dohoda o zriadení monitorovacieho systému by preto mohla posunúť rokovania vpred.

Mimoriadne pokročilý monitorovací systém

Zdroj agentúry Reuters potvrdil, že by malo ísť o senzory, ktoré budú postavené na egyptskej strane hranice. "Cieľom je odhaliť tunely a akékoľvek iné spôsoby, ktorými by sa Hamas mohol pokúsiť prepašovať zbrane alebo ľudí do Gazy," uviedol zdroj pre Reuters. Podľa nemenovaných egyptských zdrojov ide o mimoriadne technicky pokročilý monitorovací systém. Káhira taktiež nemá problém s tým, aby za obstaranie systému zaplatili Spojené štáty. Zdôraznila však, že Egypt nebude súhlasiť so žiadnymi návrhmi na zmeny v hraničnom usporiadaní na egyptsko-izraelskej hranici.

Izrael je vo vojne s palestínskym militantným hnutím od októbra minulého roka

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok uviedol, že súhlasiť bude iba s dohodou, ktorá zaručí izraelskú kontrolu nad hranicou Egypta a Gazy. Nešpecifikoval však, či na hraniciach požaduje fyzickú prítomnosť izraelských vojakov. Izrael je vo vojne s palestínskym militantným hnutím od októbra minulého roka, keď bojovníci Hamasu zaútočil na oblasti Izraela v okolí Pásma Gazy, kde uniesli 250 a zabili ďalších 1100 ľudí.

Izrael následne spustil ofenzívu v Pásme Gazy s cieľom úplne zničiť Hamas. Súčasťou ofenzívy bolo aj obsadenie hraničného pásma medzi Gazou a Egyptom, čím Izrael palestínsku enklávu odstrihol od väčšiny medzinárodnej pomoci. Izraelskí predstavitelia tvrdia, že podzemné tunely pod hranicou využívali bojovníci Hamasu na pašovanie zbraní. Egypt však tvrdí, že sieť tunelov zničil už pred niekoľkými rokmi a v oblasti vybudoval hraničné opevnenia určené na boj proti pašerákom.