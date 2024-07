Rokovania o prímerí v Pásme Gazy budú pokračovať v Káhire, potvrdil Izrael

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)

Izraelský vyjednávací tím sa v noci na dnes vrátil z Kataru, dopoludnia o priebehu stretnutí informoval premiéra Netanjahua. Do Káhiry delegáciu povedie šéf izraelskej tajnej služby Šin Bet Ronen Bar, budú v nej aj zástupcovia izraelskej armády IDF a odletí už dnes večer. S odvolaním sa na úrad premiéra to uviedol list The Times of Israel. Netanjahuov úrad zdôrazňuje, že rozhovory skúmali iba spôsoby, ako priviesť rukojemníkov domov a zároveň "zabezpečiť, aby bolo dosiahnuté všetky vojnové ciele".

archívne video

Elitné špeciálne jednotky Hizballáhu predstavuje bezprostrednú hrozbu smerom k severnej hranici Izraela (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Izraelskú ofenzívu v Pásme Gazy vlani v októbri vyvolal teroristický útok Hamasu na juh Izraela, pri ktorom zomrelo na 1200 ľudí a bolo odvlečených na 250 rukojemníkov. Odveta si vyžiadala najmenej 38.345 palestínskych životov, z toho 50 za uplynulý deň.