Rumunských poslancov povolajú z prázdnin, aby riešili útoky medveďov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá dodala, že v Rumunsku žije najväčšia európska populácia medveďov hnedých - podľa odhadov ich je až 8000, čo je najviac v Európe mimo Ruska.Rumunská lesná stráž v utorok informovala, že jej príslušníci v utorok v blízkosti obľúbeného chodníka v Karpatoch našli telo 19-ročnej turistky. Keď sa jej pozostatky snažili vytiahnuť z rokliny, medveď zaútočil aj na nich, takže musel byť zastrelený.

(Zdroj: unsplash.com/Zdeněk Macháček)

Premiér chce v reakcii na tento útok povolať poslancov na mimoriadnu schôdzu. Jej termín nateraz nie je známy, ale cieľom je dohodnúť opatrenia zamerané na rizikové oblasti výskytu medveďa, doplnil Reuters. Premiér Ciolacu súčasne vylúčil likvidáciu medveďov bez pravidiel a kontroly.Rumunské médiá informujú o útokoch medveďov na ľudí a hospodárske zvieratá pomerne často. Vo väčšine prípadov boli ľudia medveďom zranení, nie usmrtení. Ministerstvo životného prostredia v marci informovalo, že za posledných 20 rokov bolo medveďmi v Rumunsku usmrtených 26 ľudí.

V reakcii na najnovšiu tragédiu vyzval rumunský minister životného prostredia Mircea Fechet na zvýšenie kvót na odstrel medveďov. Minister v minulosti požadoval, aby bolo ročne odstrelených 500 medveďov, no po konzultácii s ostatnými inštitúciami sa toto číslo znížilo na 220.V roku 2021 vláda svojím nariadením udelila mestským a obecným úradom právomoc strieľať medvede, ktoré vniknú do záhrad a domov, ak tomu prechádzali neúspešné pokusy o odohnanie šeliem alebo ich presťahovanie do inej lokality.Fechet pre rozhlasovú stanicu Antena 3 CNN uviedol, že prevoz agresívnych medveďov do iných regiónov Rumunska vedie len k "presúvaniu problému z jedného okresu do druhého".