Divá zver opäť útočila: Medveď odvliekol v Karpatoch mladú turistku! Záchranári už našli len jej mŕtvolu

Po útoku medveďa v rumunských Karpatoch zomrela 19-ročná žena. Podľa očitého svedka, ktorý následne zavolal na tiesňovú linku, mladú turistku odvlieklo divé zviera počas výletu v masíve Bucegi južne od Brašova. Informovala o tom rumunská tlačová agentúra Mediafax.

O necelú hodinu neskôr horskí záchranári a policajti v utorok večer našli telo ženy. Medveďa zastrelili, pretože sa pokúsil zaútočiť aj na záchranárov.

Podľa vládnych odhadov žije v rumunských Karpatoch okolo 8000 medveďov hnedých. Je to po Rusku druhá najväčšia populácia medveďov v Európe. Opakovane útočia na turistov, napadajú farmy a prehrabávajú sa v odpadkových košoch v mestách ako Brašov pri hľadaní jedla.

Po najnovšom úmrtí vyzval rumunský minister životného prostredia Mircea Fechet na vyššie kvóty na odstrel medveďov. Ako minister žiadal ročne usmrtiť 500 zvierat, no po konzultácii s inými inštitúciami sa tento počet znížil na 220 kusov.

Úrady okrem iného opakovane prevážajú agresívne medvede do iných regiónov Rumunska. Táto metóda je zbytočná, povedal minister Fechet pre televíznu stanicu „Antena3 CNN“. Znamená to len „že presúvame problém z jedného okresu do druhého“.