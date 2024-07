Biden napísal demokratom, že sa bude ďalej uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta

Joe Biden (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

"Chcem, aby ste vedeli, že napriek všetkým špekuláciám v tlači aj inde som pevne odhodlaný pokračovať v tomto súboji, viesť ho až do konca a poraziť Donalda Trumpa," napísal Biden. Zdôraznil, že to nie sú novinári alebo darcovia, ktorí vyberajú kandidátov na prezidenta, ale len voličov.

Poznamenal tiež, že by nekandidoval, ak by nebol pevne presvedčený o tom, že je tým najlepším človekom, ktorý môže Trumpa poraziť. Na list Biden nadviazal telefonickým rozhovorom v relácii Morning Joe televízie MSNBC, v ktorom uviedol, že radoví demokrati si želajú, aby pokračoval v kandidatúre, a dodal, že je "frustrovaný" z výziev straníckych predstaviteľov, aby z klání odstúpil. "Sú to veľké mená, ale mne je jedno, čo si tie veľké mená myslia," povedal Biden. Kritikom zároveň odkázal, že ak to myslia vážne, mali by ho vyzvať na demokratickom nominačnom zjazde. Osemdesiatsedemročný exprezident má zatiaľ v prieskumoch verejnej mienky náskok. Ten dokázal navýšiť práve po televíznej debate, ktorá v radoch demokratov podľa pozorovateľov vyvolala paniku.

Výzvy k stiahnutiu kandidatúry

Začali sa preto objavovať výzvy, aby Biden kandidatúru vzdal a prenechal namiesto niekomu inému. Prezident, ktorého tím sa viac ako týždeň snaží všetkých uistiť, že kampaň zvládne, v dvojstranovom liste poznamenal, že sa o otázke, ako postupovať ďalej, už dostatočne dlho diskutovalo. "A je na čase, aby sa to skončilo," myslí si.

"Do demokratického zjazdu zostáva 42 dní a do volieb 119 dní," pripomenul Biden. "Akékoľvek oslabenie odhodlania alebo nejasnosti ohľadom úlohy, ktorá je pred nami, Trumpovi len pomáhajú a nám škodí. Je čas sa spojiť, postupovať ako jednotná strana a poraziť Donalda Trumpa," dodal.