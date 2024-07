Orbán nemá žiadny mandát EÚ pre návštevu Moskvy, tvrdí šéf európskej diplomacie Josep Borrell

Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell (Zdroj: SITA/AP/Francois Lenoir, Pool Photo )

BRUSEL - Návšteva Viktora Orbána v Moskve má bilaterálny charakter a maďarský premiér nemá pre ňu mandát Európskej únie. V piatok to v Bruseli povedal šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Informuje agentúra AFP.

"Premiér Orbán nedostal od Rady EÚ žiadny mandát na návštevu Moskvy," uviedol vo vyhlásení Josep Borrell. Maďarský premiér sa má v piatok v Moskve stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Bolo by to prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, čo by sa stretli na území Ruska.

Stretol sa s ním však v iných krajinách napriek ruskej agresii. Rusko navštívil v roku 2022 bez toho, aby sa stretol s Putinom. Maďarsko od začiatku júla prevzalo od Belgicka rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie. Orbán začiatkom tohto týždňa navštívil Kyjev, kde vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zvážil prímerie s cieľom urýchliť ukončenie vojny s Ruskom.