V súvislosti s útokom pred izraelskou ambasádou boli v Srbsku zadržané dve osoby

BELEHRAD - Dvaja muži boli vzatí do väzby v súvislosti s incidentom pred izraelským veľvyslanectvom v Belehrade, pri ktorom policajt v sebaobrane usmrtil muža, ktorý naňho vystrelil z kuše a spôsobil mu zranenia v rámci "cieleného teroristického útoku". Oznámil to srbský minister vnútra Ivica Dačič.

K incidentu pred izraelskou ambasádou v Srbsku došlo v sobotu ráno. Polícia označila útočníka za "konvertitu" na islam, ktorý pochádzal z mesta Mladenovac neďaleko Belehradu a žil v Novom Pazare, historickom a politickom centre bosniackej moslimskej menšiny v Srbsku.Podľa prvotného vyšetrovania je útok spájaný s osobami podozrivými z napojenia na ultrakonzervatívnu vetvu wahhábistického islamu, informovali miestne úrady.

"Na viacerých miestach v Srbsku sa uskutočnili domové prehliadky, vypočúvané boli desiatky ľudí," povedal Dačič pre štátnu rozhlasovú a televíznu stanicu RTS. Podľa jeho slov bude prokurátora zisťovať, či boli vypočúvané osoby spojené s "cieleným teroristickým útokom"."O všetkých týchto ľuďoch je nesporné, že patria k wahhábistickému extrémistickému hnutiu," dodal srbský minister vnútra. V reakcii na útok boli v celej krajine sprísnené bezpečnostné opatrenia.

"Je to operácia proti extrémistom a teroristom, ľuďom priamo zapojeným do útoku, ale .... aj proti tým, o ktorých existujú náznaky, že by mohli patriť k teroristickým skupinám," povedal Dačič v súvislosti s vyšetrovaním.Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac v sobotu poďakoval srbským úradom za ich "podporu a spoluprácu po pokuse o teroristický útok na izraelské veľvyslanectvo v Belehrade". "Terorizmus nesmie byť tolerovaní," napísal na sociálnej sieti.Izraelský veľvyslanec v Srbsku Jahel Vilan v nedeľu navštívil v nemocnici zraneného policajta.