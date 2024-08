Šokujúce informácie o zamorených plážach v Španielsku: ZVRAT Cestovka zverejnila aktuálny stav priamo z miesta

(Zdroj: Getty Images)

TENERIFE – Sociálne siete, ale aj médiá obleteli správy o znečistení niekoľkých pláži na Tenerife. Toto znečistenie je ale podľa cestovných kancelárií zavádzajúce a more je bezpečné.

Podľa cestovnej kancelárie, ktorá poskytla rozhovor pre český extra.cz sú tieto tvrdenia nepravdivé a zavádzajúce. Informácia, že more je znečistené fekáliami sa mala týkať viacerých pláží a more malo obsahovať aj nebezpečnú baktériu E.coli.

Úrady ostrova Tenerife ešte v júli informovali, že situácia sa podľa nich vyhrotila natoľko, že niektoré pobrežné oblasti museli uzavrieť úplne. K tomuto rozhodnutiu ich prinútili výsledky meraní a zákaz vstupu mal v najhoršom prípade pretrvať celé leto, uviedol server Diario de Avisos. Dôvodom znečistenia mali byť nefunkčné čističky a potrubia, ktoré sú zastarané a potrebujú rekonštrukciu. Zariadenia mali pretekať a splašky sa tak dostávali aj do mora. Potrebná renovácia by ostrov stála takmer 25 miliónov eur, ktoré aktuálne nemajú.

Zástupcovia cestovnej kancelárie Canaria Travel ale tvrdia, že situácia nie je tak dramatická. Zákaz kúpania podľa nich neplatí na žiadnej pláži. „Radi by sme týmto informovali médiá a občanov, ktorí sa chystajú na ostrov Tenerife, že správy, ktoré sa v posledných hodinách objavili na sociálnych sieťach a v niektorých digitálnych médiách v Českej republike, že najmenej tri pláže na ostrove sú uzavreté, sú kategoricky nepravdivé.“ Podľa cestovnej kancelárie je uzavretá jediná pláž a to Playa Jardín v Puerto de la Cruz, sociálne siete ale informovali, že majú byť uzavreté aj Playa de las Tersitas a Playa de Troya. Na uzavretej pláži sa údajne rieši aj nová čistička a problém by sa v najbližších dňoch mal odstrániť.

Správy, ktoré sa začali šíriť spôsobili u ich klientov doslova paniku a niektorí sa rozhodli dovolenky aj zrušiť. Cestovná kancelária Canaria Travel a majiteľka Lenka Viková sa preto voči takýmto tvrdeniam ohradila. „Všetky informácie je možné si overiť na ministerstve pre životné prostredie autonómnej vlády Kanárskych ostrovov alebo u honorárnej konzulky Českej republiky, ktorá žije na ostrove Tenerife,“ dodala majiteľka.