Strážil dom sudkyne: Neznámi útočníci však policajta zranili

Podľa polície hodili zápalnú bombu na strážnika neznámi ľudia, ktorí z miesta okamžite utiekli. Strážnik pri útoku utrpel zranenia na ruke a tvári a s popáleninami druhého stupňa ho previezli do nemocnice. Pri útoku bolo poškodené aj neďaleko stojace policajné auto.

Hovorca gréckej vlády útok odsúdil a uviedol, že pre úrady je dolapenie páchateľov absolútnou prioritou. Incident vyšetruje grécka protiteroristická jednotka. Policajti a zriedkavejšie aj iní grécki verejní činitelia sa stávajú často cieľom útokov gréckych pravicových extrémistov. Počet takýchto útokov, ktoré si vyžiadali obete na životoch alebo ťažko zranených, však v posledných rokov klesol, píše AP.

Klapová viedla v roku 2020 proces s neonacistickou stranou

Klapová viedla v roku 2020 proces s neonacistickou stranou Zlatý úsvit, v rámci ktorého boli udelené vysoké tresty vedúcim predstaviteľom strany. Jej lídra Nikosa Michaloliakosa vtedy dostal 13 a pol roka väzenia, pripomína AFP.

Medzi zločinmi, ktoré sú tejto strane pripisované, je napríklad vražda antifašistického rapera a pakistanského migranta alebo útok, pri ktorom bol zbitý egyptský rybár. Zlatému úsvitu sa podarilo zúročiť hnev verejnosti vyvolaný imigračnými a úspornými reformami a získať dostatočnú podporu na to, aby sa v roku 2012 po prvý raz dostal aj do parlamentu. Udržal sa tam až do roku 2019 a v roku 2015 bol dokonca tretím najsilnejším politickým subjektom v Grécku.