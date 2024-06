Tragická návšteva fitness: Žena sa potkla na bežiacom páse! VIDEO Vypadla z okna a zabila sa

Žena vypadla z okna. (Zdroj: X)

Nehoda sa stala 18. júna v meste Pontianak (nachádza sa na Borneu). Video z incidentu, ktoré momentálne koluje na platforme X , ukazuje momenty, ktoré viedli k tragickej smrti ženy.

Detik -detik seorang Perempuan meninggal usai terjatuh dari treadmill dan terpental keluar dari jendela yang ada di lantai 3 tempat Gym. (18/6/2024)



Na ňom ju môžete vidieť, ako spočiatku behá na páske spolu s ostatnými návštevníkmi štúdia. Potom však stratí pôdu pod nohami a potkne sa dozadu smerom k oknu. Nápadné je, že okno je vzdialená len niekoľko centimetrov od konca bežiaceho pásu.

A nie len to! Okno priamo za jej bežiacim pásom je otvorené. Žena sa snažila zadržať o okenný rám, no potom spadne do hlbín.

Polícia vyšetruje nedbanlivosť

Ako, okrem iného, podľa indonézskych novín „Kompas“ bola žena po nehode prevezená do nemocnice s ťažkými zraneniami hlavy, no nepodarilo sa ju zachrániť.

Fitness štúdio teraz vyšetrujú pre rôzne nedostatky. Policajný hovorca vysvetlil, že vzdialenosť medzi bežiacimi pásmi a oknami bola príliš malá a spodná hrana okna bola príliš blízko podlahy. Je „veľmi ľahké“ vypadnúť z jedného z okien, ak hosť stratí vedomie, pretože je dehydrovaný alebo vyčerpaný.

V súvislosti s nehodou vysvetlil, že obeť trénovala v štúdiu so svojou sestrou a kamarátom. Žena sa potom rozhodla ísť na bežecke pásy na tretie poschodie a nie na druhé poschodie, ako navrhoval jej priateľ.

Polícia teraz vyšetruje nedbanlivosť: Okrem iného sa hovorí, že je potrebné objasniť, prečo boli bežecké pásy postavené chrbtom k oknu. Okrem toho je pracovník poverený dohľadom nad bezpečnosťou. Ten mal zabezpečiť za normálnych okolností opätovné zatvorenie otvorených okien. Tento zamestnanec mal podľa polície v čase nešťastia prestávku.

Po osudnom páde bola telocvičňa na tri dni zatvorená.