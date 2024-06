Závažný prípad únosu: Malú Elenku uniesol otec z Británie na Slovensko, zúfalá matka plače, nevidela ju už 8 mesiacov!

Zúfalá matka Wiem prosí o pomoc s nájdením jej vlastnej dcéry, založila si aj finančnú zbierku (Zdroj: GoFundMe/Help me get my daughter back)

BRATISLAVA/LONDÝN – Británia sa zaoberá závažným prípadom uneseného dievčatka. Päťročnú Elenu Smolikovú priviezol jej otec Rastislav (33) na Slovensko ešte minulý rok v októbri, no odvtedy sa schováva. Dievčatko s dvojitým občianstvom tak matka nevidela už od októbra minulého roka.