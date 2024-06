Prvý telefonát amerického a ruského ministra obrany po viac ako roku: Varovanie pre šéfa Pentagónu!

Lloyd Austin (Zdroj: SITA/AP Photo/Roman Koksarov, File)

Americký minister obrany Lloyd Austin dnes po telefóne hovoril so svojím ruským náprotivkom Andrejom Belousovom. Informoval o tom hovorca Pentagonu Patrick Ryder. Išlo o prvý rozhovor šéfov rezortov obrany oboch krajín od vlaňajšieho marca a iniciatíva vzišla z Austinovej strany. Podľa Pentagonu bol jednou z tém rozhovoru aj význam udržania otvorených komunikačných kanálov. Žiadne ďalšie podrobnosti z telefonátu Ryder nezverejnil. Ekonóma Belousova za ministra obrany minulý mesiac vymenoval ruský prezident Vladimir Putin.

Vzťahy medzi USA a Ruskom sú na najnižšej úrovni od konca studenej vojny v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Washington a jeho spojenci napadnutej krajine významným spôsobom pomáhajú s obranou. Rusko Spojeným štátom pripisuje zodpovednosť za útoky, ktoré ukrajinská armáda podniká proti ruským jednotkám s nasadením amerických zbraní. V pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov varoval, že podiel USA na nedeľňajšom ukrajinskom útoku na Ruskom anektovaný polostrov Krym bude mať následky. Zomreli pri ňom štyria ľudia a 150 ďalších utrpelo zranenia. Moskva uviedla, že Ukrajina útočila americkými strelami ATACMS. Spojené štáty nedávno Ukrajine povolili používať nimi dodané zbrane kdekoľvek v prihraničných regiónoch Ruska, odkiaľ ruská armáda útočí na ukrajinské územie.

Ministri obrany Ruska a USA spolu rokovali prvýkrát od marca 2023. Pentagon už skôr uviedol, že iniciatíva vzišla z Austinovej strany a jednou z tém rozhovoru bol význam udržania otvorených komunikačných kanálov. Minister Belousov "zdôraznil nebezpečenstvo ďalšej eskalácie situácie v súvislosti s pokračujúcimi dodávkami amerických zbraní ukrajinským ozbrojeným silám", uviedlo ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení.

