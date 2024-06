Kandidátom poľskej Tretej cesty v prezidentských voľbách bude Szymon Holownia

Szymon Holownia (Zdroj: X/BeataDzili)

"Vidím potrebu navrhnúť kandidáta, ktorý je demokratický a má pokrokové elementy, no predsa je viac na konzervatívnej strane," uviedol Pawlak. Dodal, že takáto voľba "garantuje prechod do novej éry". Holownia je predsedom strany Poľsko 2050, ktorá je súčasťou aliancie Tretia cesta. V súčasnosti je predsedom Sejmu, dolnej komory poľského parlamentu, a túto pozíciu by mal zastávať do roku 2026.

V prezidentských voľbách v roku 2020 skončil Holownia na treťom mieste po víťazovi a súčasnom prezidentovi Andrzejovi Dudovi a starostovi Varšavy Rafalovi Trzaskowskému. Poľská vládnuca Občianska koalícia (KO) vo februári uviedla, že jej kandidátom v nadchádzajúcich prezidentských voľbách bude práve Trzaskowski. Aliancia Tretia cesta je koaličným partnerom KO.