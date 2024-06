Volebná účasť vo Francúzsku bude zrejme vysoká: Svedčí o tom počet splnomocnení

Prvé kolo predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku sa bude konať v nedeľu 30. júna (Zdroj: TASR/AP/Jean-Francois Badias)

Podľa francúzskeho ministerstva vnútra od 10. júna, keď boli vyhlásené predčasné voľby, bolo vydaných viac ako 2,1 milióna splnomocnení, čo je dvojnásobok počtu zaznamenaného v posledných parlamentných voľbách - v roku 2022. Ministerstvo spresňuje, že tri štvrtiny týchto splnomocnení sa uskutočňujú cez internet.

archívne video

Žiga prevzal zápisnicu o výsledku volieb do Európskeho parlamentu (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Počet vydaných a osvedčených splnomocnení potvrdzuje predpoklady politológov o očakávanej mimoriadne vysokej účasti voličov v prvom kole volieb, ktoré sa uskutoční túto nedeľu. Prieskum inštitútu Ifop zverejnený v stredu odhaduje účasť na 66 percent - v porovnaní so 47,8 percentami v roku 2022. Nateraz nie je možné predpovedať, ktorej z politických strán vyššia účasť prospeje. Časť voličov sa zrejme rozhodne až v posledných hodinách kampane.

Záverečná diskusia pred prvým kolom volieb sa uskutoční tento štvrtok večer na televíznom kanáli France 2. Tri väčšinové bloky bude v debate zastupovať Olivier Faure z ľavicového bloku Nový ľudový front (NFP), Gabriel Attal za centristický "prezidentský" blok Spolu a Jordan Bardella z krajne pravicovej strany Národné združenie (RN). Podobnú debatu v utorok v programe televízie TF1 sledovalo 5,5 milióna divákov.

Ako pripomínajú francúzske médiá, právna lehota na zriadenie plnej moci nie je stanovená. Úrady odporúčajú urobiť tak čo najskôr, ak chce mať volič istotu, že jeho splnomocnenec bude zaregistrovaný. Prvé kolo volieb sa bude konať v nedeľu 30. júna, druhé kolo je naplánované na 7. júla.

Voliči zo zámoria

Voliči zo zámoria - z ostrovov Saint-Pierre-et-Miquelon, Svätý Bartolomej, Svätý Martin, Guadeloupe, Martinik, Guyana, Francúzska Polynézia a Francúzi žijúci na americkom kontinente - budú v prvom kole hlasovať v sobotu 29. júna a druhom kole v sobotu 6. júla.

Volebné miestnosti budú v kontinentálnom Francúzsku otvorené od 08. do 18. h SELČ s možnosťou predĺženia do 20.00 h vo veľkých mestách. Napríklad v prípade Paríža už je rozhodnuté o hlasovaní od 08.00 h do 20.00 h SELČ.