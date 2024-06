Sociálnymi sieťami sa šíri šokujúce VIDEO z autonehody: Rozzúrený vodič vpálil do... Ako z akčného filmu!

(Zdroj: X/NippiestKrankie)

Incident na ceste v Coventry v Anglicku prerástol do násilia po kolízii na Lower Ford Street v Hillfields. Ako informuje britský denník The Sun, nehoda sa stala, keď vodič Mercedesu-Benz odbočoval z križovatky. Očitý svedok tvrdí, že vodič Mercedesu fotografoval škody, keď druhý motorista vystúpil z auta, aby ho konfrontoval. Podľa denníka sa dvaja muži začali agresívne biť, až skončili na zemi. Vodič Mercedesu dokonca udrel druhého motoristu kameňom do hlavy.

Black road rage in Coventry. Tyrone rams a car and then tries to steal from it. Leroy puts him in his place though. pic.twitter.com/IQh6uWp9NU — Clown World (@NippiestKrankie) May 30, 2024

Situácia sa ešte vyostrila, keď rozzúrený motorista naštartoval svoje auto a úmyselne ním vrazil do Mercedesu stojaceho na kraji cesta. Spôsobil tak značné škody na oboch vozidlách. Svedok, ktorý celý incident nahral na video, pre britský denník uviedol: „Videl som Mercedes vychádzať z križovatky, aj keď to nemal prednosť. Druhý chlapík v aute za ním trúbil, takže vodič Mercedesu skočil na brzdy a chlapík za ním do neho nabúral.“

Ďalej vysvetlil, že keď druhý vodič videl, ako si vodič Mercedesu fotografuje nabúrané auto, rozzúrilo ho to. „Narazil rovno do boku Mercedesu. Úprimne povedané, bol som naozaj šokovaný. Vyzeralo to ako scéna z filmu,“ dodal svedok. Viacero používateľov sociálnej siete X správanie mužov odcudzilo. „Fascinujúce správanie, pripomenulo mi to výlet do safari,“ zažartoval jeden z komentujúcich. „Nemôžeme žiť s takýmito ľuďmi,“ uviedol ďalší.