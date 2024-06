Hromadná bitka v talianskom parlamente: Poslanca s vlajkou obkľúčili a zbili

Bitka v talianskom parlamente (Zdroj: X/GiuseppeConteIT)

Zákon o regionálnej autonómii budí v talianskej politike vášne. Ak by sa ho podarilo schváliť, regióny by si mohli dohodnúť s centrálnym štátom prevedenie právomocí napríklad v oblasti školstva, životného prostredia, športu či kultúry. V kasách regiónov by tak zostalo viac peňazí. Kritici tvrdia, že zo zákona by profitovali predovšetkým bohatšie kraje na severe krajiny, zatiaľ čo centrálny štát by prišiel o významnú časť svojich príjmov. Opozícia poukazuje na to, že zákon presadzuje Liga, ktorej predchodkyňa Liga severu sa zrodila s cieľom vyvolať odtrhnutie krajov na severe od rieky Pád.

VIDEO

V talianskom parlamente sa strhla bitka (Zdroj: X/GiuseppeConteIT)

Pri prerokovaní zákona sa poslanec Donno z populistického Hnutia piatich hviezd, ktoré má ťažisko svojho elektorátu na juhu krajiny, snažil rozvinúť pred vládnymi lavicami talianskou vlajkou. Dvaja poslaneckí zriaďovatelia sa tomu snažili zabrániť a k mužom pribehli ďalší zákonodarcovia. Vznikol tak chuchvalec pár desiatok poslancov a zriaďovateľov, ktorí sa preťahovali.

Donnovi sa medzitým urobilo zle a zo sály ho museli vyviesť. Neskôr povedal, že ho napadli kopanci a päsťami vládni poslanci. "Pre rany do hrudnej kosti som stratil dych. Omdlel som a ťažko sa mi dýchalo," uviedol poslanec. Ďalší opozičný zákonodarca Nicola Fratoianni tvrdí, že Donno dostal od zástupcov vládnej väčšiny rany do hlavy. "Donno bol už na zemi, keď doň poslanci z Ligy a Bratov Taliansko kopali a dali mu rany päsťou," povedal poslanec z opozičnej Demokratickej strany Andrea Orlando.

Incident mal vyvolať Donno

Vládni poslanci však tvrdia, že incident vyvolal Donno, keď sa snažil priblížiť k ministrovi Robertovi Calderolimu z Ligy. Podľa poslanca Federica Molliconeho z vládnej strany Bratia Talianska je opozičný kolega simulant. "Praštil sebou o zem a stropil scénu," cituje ho denník Corriere della Sera, podľa ktorého nemožno zo záberov presne určiť, či opozičný poslanec dostal ranu do hlavy. "Určite som sa pokúsil mu dať ranu päsťou, ale, ako je viditeľné zo záberov, netrafil som sa," povedal poslanec z Ligy Igor Lezzi.

#Últimahora: Baralla a la Cambra de Diputats d'#Itàlia🇮🇹 durant el debat sobre l'autonomia diferenciada.



El diputat del M5S, Leonardo #Donno, és agredit a cops de puny després d'intentar lliurar una bandera italiana al ministre Roberto Calderoli.pic.twitter.com/bFQHZkTAB0 — El Pregoner (@_ElPregoner) June 12, 2024

Popoludňajšia bitka nebola dnes jediným vypätým momentom pri zasadnutí talianskej Poslaneckej snemovne. Ostrú výmenu názorov vyvolala pripomienka expremiéra Silvia Berlusconiho, ktorý zomrel pred rokom. "Odmietame jeho blahoželanie," uviedol poslanec z Hnutia piatich hviezd Riccardo Ricciardi, ktorý pripomenul početné problémy s justíciou pravicového politika. Poslanci pravicových strán na protest odišli zo sály.