Záhada okolo tragédie ponorky Titan: Komunikačný protokol bol sfalšovaný! Prečo vlastne?

Ponorka počas cesty k Titanicu implodovala. (Zdroj: SITA/Action Aviation via AP)

„Som presvedčený, že ide o sfalšovanú kópiu. Bolo to vymyslené.” Hlavný vyšetrovateľ Jason Neubauer objasňuje pre New York Times to, čo už bolo jasné niektorým odborníkom: prepis, ktorý údajne ukazuje komunikáciu medzi ľuďmi na palube ponorky Titan, ktorá implodovala vlani v júni na ceste k vraku Titanicu a loďou Polar Prince je úplne falošná.

archívne video

Unikátne VIDEO z prvého ponoru k vraku Titanicu: Tieto zábery videli doteraz len vyvolení (Zdroj: Woods Hole Oceanographic Institution)

Dokument sa objavil na internete vlani v lete. Už vtedy existovali podozrenia, že ide o falzifikát. Rok po ničivej nehode je teraz istota. Kto je autorom dokumentu, sa nevie.

Titan implodoval v hĺbke 3000 metrov

Vyšetrovací tím stále nemá žiadne dôkazy o tom, že by posádka Titanu bola varovaná pred blížiacou sa implóziou, ktorá ju stála život. Vyplýva to zo skutočných záznamov o komunikácii. V hĺbke 3000 metrov tlak spôsobil, že ponorka spoločnosti Ocean Gate sa v priebehu niekoľkých milisekúnd rozlomila a roztrhla.

Falošný prepis obsahuje podrobné, údajne minútu po minúte, správy plné realistických popisov, vrátane skratiek jedinečných pre Titan, ktoré majú zrejme dodať celej veci zdanie autentickosti. Tvorca falzifikátu chcel, aby to vyzeralo, akoby na palube Titanu vypukla panika skôr, ako sa komunikácia náhle zastavila.

"Niekto to urobil dostatočne dobre na to, aby to vyzeralo hodnoverne," povedal Neubauer, predseda námornej rady pre vyšetrovanie. Dúfa, že pravda o falošnom prepise môže poskytnúť určitú útechu rodinám obetí. "Nie je to o nič menej bolestivé, ale môže to pomôcť."

Prečo bol falošný prepis rozoslaný?

Jeden odborník, ktorý pochyboval o prepise, je Alfred S. McLaren. Bývalý pilot ponorky amerického námorníctva špekuluje v New York Times o motívoch falošného prepisu. „Možno to bolo urobené na odhalenie Ocean Gate. Príbuzných to rozhodne malo pobúriť.“

Odhalenia o falošnom prepise sú prvými výsledkami komplexného vyšetrovania, ktoré sa začalo minulé leto. Môže však trvať roky, kým bude hotová záverečná správa.