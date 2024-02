Katastrofálna nehoda ponorky Titan: Prvýkrát zverejnili tajuplné zvuky klopania

Ponorka Titan implodovala. (Zdroj: SITA/Action Aviation via AP)

Osud posádky Titanu pohol svetom začiatkom leta 2023. Miliardár Hamish Harding (58), hlbokomorský prieskumník Paul-Henry Nargeolet (77), podnikateľ Shahzada Dawood (48) a jeho syn Suleman (19) a zakladateľ „OceanGate“ Stockton Rush (61) prišli v hlbokom Atlantiku o život. 18. júna 2023 chceli preskúmať vrak lode Titanic v hĺbke okolo štyroch kilometrov s ponorkou Titan. Výlet sa skončil tragédiou. Ponorka implodovala.

Unikátne VIDEO z prvého ponoru k vraku Titanicu: Tieto zábery videli doteraz len vyvolení (Zdroj: Woods Hole Oceanographic Institution)

Pri príležitosti prvého výročia teraz vychádza dokumentárny film, ktorý minútu po minúte opisuje katastrofu ponorky a ukazuje aj to, aké ponaučenie z havárie vyplynulo. Podľa Daily Mail produkovala film pre Channel 5 spoločnosť ITN Productions.

Prvé zverejnenie zvukových záznamov

Noviny zverejnili úryvok z dokumentácie, v ktorej je po prvý raz počuť „klopanie“, ktoré bolo zaznamenané na druhý deň pátrania. Zvuky vnímali rodinní príslušníci a záchranári ako záblesk nádeje, že nezvestných sa ešte podarí nájsť. Titan mal zásoby kyslíka asi na tri dni.

Audio súbory nahratých zvukov už zverejnili viaceré médiá. "Pobrežná stráž nezverejnila žiadne zvukové nahrávky súvisiace s pátracím úsilím," povedal minulý rok pre tlačovú agentúru AP hovorca vojenského oddelenia Robert Hodges.

The 'banging' sound that kept the hopes of families and rescuers alive in the search for the doomed Titan submersible has been revealed for the first time in chilling new audio. Played for the first time in a new ITN documentary, the hollow sound has a regular, steady beat which caught the attention of experts - and sparked hopes that the noise could be SOS signals being made by the five men on board.

Čo je počuť

Dutý zvuk je počuť v rovnomernom rytme. Predpokladalo sa, že by to mohli byť signály SOS od piatich mužov. "Je to rytmické, je to, akoby niekto vydal tento zvuk, a skutočnosť, že sa to opakuje, je naozaj nezvyčajná," hovorí Ryan Ramsey, bývalý kapitán ponorky námorníctva.

Teórie o zvukoch

"Nevieme, o aký hluk ide," povedal vtedy kapitán pobrežnej stráže Jamie Frederick. Bolo podozrenie, že zvuky pochádzajú aj z trosiek z ponorky. Odborníci tvrdia, že by mohli pochádzať aj zo sledovacích zariadení v oblasti alebo morského života, ako sú veľryby.