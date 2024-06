MIMORIADNE Regio Jet smerujúci do Košíc sa zrazil s nákladným vlakom! Hlásia mŕtvych aj zranených

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Fire Department of Pardubice region)

Pri zrážke zomreli najmenej štyria ľudia. Pri nehode zasahuje množstvo policajtov, hasičov aj záchranárov. Nehoda sa stala krátko pred 23.00 h neďaleko novej zastávky Pardubice-centrum. Vlak číslo RJ 1021 spoločnosti Regio Jet smerujúci z Prahy do Košíc sa zrazil s nákladnou súpravou spoločnosti ČD Cargo. V čase nehody bolo na palube vlaku viac ako 300 ľudí.

Predný vozeň rýchlika bol vážne poškodený. "Hovoril som si, že ide na nesprávnu (koľaj), svietila zelená. Zrazu (nastala) rana a vlak zastal," vypovedal jeden zo svedkov nehody.

Slovensky hovoriaci cestujúci pre Českú televíziu opísal momenty po katastrofe. „Našťastie sme sedeli vo vedľajšom vagóne. Počuli sme, ako ľudia rozbíjali okná, potom vyskakovali von,“ uviedol.

„Cítili sme náraz, počuli sme rinčanie skla a hneď potom sa spustil plač. Cestovali sme vo vagóne za tým prevráteným. V našom vagóne bolo veľa ľudí od krvi, boli zranení. My sme našťastie vyviazli bez zranení,“ popísal pre novinky.cz Martin Bujniak, ktorý cestoval vo vozidle hneď za vagónom, ktorý dopadol najhoršie.

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Na miesto nehody dorazilo 36 jednotiek hasičov, uviedla predstaviteľka HZS Pardubického kraja. "Prvé dva vagóny nákladného vlaku boli prázdne, takže nedošlo k žiadnej ďalšej havárii," povedala. Zatiaľ nemožno špekulovať o príčinách nehody, uviedol minister dopravy Martin Kupka (ODS). Nehoda prerušila premávku na koridorovej trati na Moravu a podľa Českých dráh na nej bude premávka zastavená dlhší čas, vlaky ani nepôjdu odklonom po iných tratiach.

Prebieha vyslobodzovanie ľudí

Prebieha vyslobodzovanie ľudí z vykoľajeného vozňa a triedenie ranených. Na mieste sú ťažko zranení. "V tejto chvíli môžeme potvrdiť, že najmenej štyria ľudia utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla hovorkyňa záchrannej služby Pardubického kraja Alena Kisialová s tým, že zásah stále pokračuje a nejde o konečné údaje.

Na miesto dorazili dva záchranárske vrtuľníky - jeden z Hradca Králové, druhý z Prahy. Podľa prvých správ vo vykoľajenom vagóne cestovalo približne 20 ľudí. Poškodené boli aj ďalšie časti vlaku. Nehoda je vážna, povedal pre Českú televíziu hajtman Pardubického kraja Martin Netolický. Železničná prevádzka na danej trati je zastavená.

Hasiči z vlaku cestujúcich vyslobodzovali a nezranených evakuovali do pristavených autobusov a potom do nádražnej budovy, kde pre nich bola podľa Rakúšana pripravená pomoc psychológov. Hasičom sa postupne podarilo zistiť totožnosť všetkých pasažierov, ktorých bolo vo vlaku dopravcu RegioJet smerujúceho na Slovensko viac ako 300, nikto sa nenezvestný, uviedli. "Zriadená bola info linka 950 570 805," napísali na sociálnej sieti X.

Rušňovodič prežil

Rušňovodič z havarovaných vlakov nehodu prežili, povedal na otázku ČTK hovorca hasičov Správy železníc Martin Kavka. Podľa neho jeden z nich skončil v nemocnici. "Nemalo by ísť o vážne zranenia, druhý je bez zranení," povedal Kavka.

"Nemôžeme a nebudeme špekulovať o príčinách tejto nehody," uviedol Kupka. Zrážku podľa neho vyšetruje Drážna inšpekcia, obmedzenie premávky na železnici v Pardubiciach potrvá "rádovo hodiny". Polícia po 02: 30 na sieti X uviedla, že záchranné práce sa skončili a miesto nehody začali prehľadávať kriminalisti. "Žiadame cestujúcich, aby svoje cesty do Pardubíc alebo cez Pardubice minimálne pre štvrtok 6. júna odložili," napísali České dráhy na sieti X.

Zrazili sa čelne

Podľa zverejnených fotografií a videonahrávok na sociálnych sieťach sa vlaky zrazili čelne. Prvý vozeň za lokomotívou expresného vlaku vykoľajil a čiastočne sa prevrátil, prvý vagón nákladného vlaku poničil jeho lokomotívu. Nákladný vlak prevážal karbid vápenatý, ale v prvých dvoch vagónoch nebol, takže obyvatelia ohrození neboli, uviedla hovorkyňa pardubických hasičov Vendula Horáková.

Za veľké nešťastie označil nehodu premiér Petr Fiala (ODS)

"Všetci myslíme na obete a zranených. Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým, "napísal na sieti X. Okolie nehody bolo ohraničené páskami a boli tam desiatky vozidiel Integrovaného záchranného systému. Zdravotnícki záchranári mali na mieste podľa svojej hovorkyne Aleny Kisiala osem zasahujúcich posádok aj vrtuľník, hasičov tam bolo viac ako 60, povedal novinárom veliteľ zásahu Pavol Bér.

Jeden z pasažierov expresného vlaku Martin Bujňak ČTK povedal, že ucítil obrovskú ranu, má odredenú nohu. Z vlaku sa dostal sám, hasiči sa najskôr snažili cestujúcich držať vo vagónoch, pretože to bolo najbezpečnejšie, povedal. "Som vďačný za to, že môžem žiť," povedal.

Pardubický policajt Roman Mrkvička, ktorý bol na mieste nehody medzi prvými, novinárom povedal, že ho tam prekvapilo absolútne ticho. "Len sa po koľajniciach pohybovali osoby zjavne v šoku," uviedol. Jeden z vagónov bol silno zdeformovaný, vo vnútri boli zakliesnení ľudia, niektorí boli zranení, opísal situáciu. Policajti potom pomáhali hasičom vyslobodzovať cestujúcich a záchranárom triediť zranených. Zároveň zabezpečovali stopy, ktoré by mohli byť potrebné na vyšetrovanie príčin nehody.

Zaviedli kyvadlovú náhradnú autobusovú dopravu

České dráhy po nočnej zrážke vlakov v Pardubiciach zaviedli kyvadlovú náhradnú autobusovú dopravu v úseku Přelouč - Pardubice hlavná stanica - Choceň. Týka sa to vlakov na Slovensko cez Bohumín aj Horný Lideč a tiež do Břeclavi a ďalej do Rakúska. V časti niektorých liniek vlaky vôbec nepôjdu. Dopravca to dnes ráno oznámil na sociálnej sieti X. Ľudia by podľa neho mali zvážiť, či je ich cesta vlakom nevyhnutná.

"Prevádzka v úseku Pardubice hl.n. - Kostenica zostáva po včerajšej (stredajšej) tragickej nehode prerušená. Vzhľadom na nemožnosť odklonu vlakov na iné trasy z dôvodu súbehu plánovaných výluk od rána operatívne nasadzujeme náhradnú autobusovú dopravu, "uviedli České dráhy. "Prosíme cestujúcich, aby pri plánovaní svojej cesty zohľadnili túto mimoriadnu situáciu na kľúčovom mieste českej železničnej siete a zvážili nutnosť svojej cesty," dodali.

Medzi Prelúči a Chocnou vyjazdili náhradné autobusy namiesto diaľkových vlakov. Dopravca upozornil na to, že vlaky na trase Bohumín - Praha neidú z Chocne do hlavného mesta a spoje idúce z Hornej Lidče do Prahy neobsluhujú úsek Zábřeh na Morave - Prelouč. Vlaky na trase Břeclav - Praha nejazdia medzi Českou Třebovou a Prelúči, na trase Praha - Luhačovice neobsluhujú České dráhy úsek medzi hlavným mestom a Chocnou.

Regionálne vlaky dopravca nahradil autobusom v úseku Prelouč - Pardubice hlavná stanica - Kostenice, spoje môžu mať meškanie päť až 25 minút, uviedol. "Viac informácií k organizácii premávky nájdete na webe http: / / cd.cz alebo v aplikácii Môj vlak," dodal.