Zásah horských aj leteckých záchranárov v Dračej dolinke: Zachraňovali zranenú horolezkyňu

Zásah horských záchranárov v Dračej dolinke (Zdroj: hzs.sk)

archívne video

Ešte popoludní nahlásili horolezci na Dračom hrebeni, že spod masívu Kôpok nad Dračím plesom počuli volanie o pomoc. Prostredníctvom tiesňovej linky 112 zároveň HZS kontaktoval aj partner zranenej Slovenky. "Ešte nenaviazaná, pri nástupe na horolezeckú cestu, sa šmykla na snehovom poli a približne 100-metrovým pádom končiacim na skalnej suti si spôsobila poranenie chrbtice," uviedla HZS. Jej 29-ročný spolu lezec z Čiech ostal uviaznutý na skalnej polici.

O súčinnosť pri záchrannej akcii požiadali horskí záchranári posádku poľského TOPR-u (Tatrzanskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). Tá na palubu vrtuľníka pribrala z heliportu v Starom Smokovci záchranárov z oblastného strediska HZS Vysoké Tatry a spoločne smerovali do Dračej dolinky. "Po prvotnom vyšetrení bola zranená zafixovaná do vákuového matraca, letecky transportovaná do Starého Smokovca a následne odovzdaná posádke rýchlej zdravotnej pomoci," dodala HZS s tým, že poľský vrtuľník sa následne vrátil pre uviaznutého muža. Spolu s horskými záchranármi ho evakuovali z terénu.

