Obrovská hanba v Poľsku: Taiwanská delegácia dostala pokutu v autobuse! Do krajiny sa už odmietajú vrátiť

(Zdroj: Getty Images)

Incident sa odohral 24. mája, ale vec teraz popisuje web „Echo Dnia“. Po návšteve nákupného centra sa hostia rozhodli vrátiť do hotela mestským autobusom. "Neviem, čo ich zlákalo, asi chceli vidieť, ako sa cestuje v našich autobusoch," uviedol Marcin Dybała, majiteľ hotela Kameralny, kde boli ubytovaní.

archívne video

V Rakúsku havaroval slovenský autobus (Zdroj: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Thalgau)

Lístky si kúpili, no nestihli ich označiť – pri označovači stál rad. Hľadali anglický návod na použitie, ale nenašli ho. Žiaľ, narazili na revízorov.

Kontrolóri však nevedeli komunikovať po anglicky. Taiwanci zavolali Marcina Dybalu do hotela, no pred jeho príchodom zavolali revízori políciu a skupinu odviezli na konečnú zastávku.

Dybała sa rozhodol ukončiť tento nehorázny incident a zaplatil štyri pokuty, každú v hodnote 130 zlotých.

Muži z Taiwanu zverejnili celý príbeh na Facebooku. Majiteľovi hotela a jeho manželke ďakujú za pomoc, no oznámili, že do Poľska sa už nevrátia. "To je hanba pre naše mesto," hovorí Dybala.

Zástupca riaditeľa Mestského úradu dopravy v Kielciach Dariusz Salwa informuje, že spoločnosť nezaznamenala žiadne sťažnosti na kontrolórov. Dodáva, že na kontrolórov sa vzťahuje postup popísaný v uznesení mestského zastupiteľstva a ku všetkým musia pristupovať rovnako.

"Môžeme byť flexibilnejší, ale len ak cestujúci podá sťažnosť," vysvetľuje Dariusz Salwa.