Rusko pošle deti z okupovaných častí Ukrajiny do táborov: Indoktrinovať ich chce v 7000 km vzdialenom meste!

Líder Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) Leonid Pasečnik drží pohár šampanského po skončení referenda (Zdroj: TASR/AP)

Takmer 40 000 detí má byť v rámci programu "Užitočné prázdniny" odoslaných do letných táborov do rôznych miest v Ruskej federácii. Tento plán oznámil Leonid Pasečnik, hlava Luhanskej ľudovej republiky. Z Luhanskej oblasti pôjde do táborov 12 000 detí. Najvzdialenejší tábor sa nachádza vo Vladivostoku, vzdialeného od Ukrajiny takmer 7 000 km vzdušnou čiarou, uviedli novinky.cz.

Úrady ale nespresnili, ako sa tam deti dostanú. Z Luhanskej oblasti lietadlá neodlietajú, iba z Ruskej federácie. Zúčastnia sa tam vzdelávacieho, kultúrneho, ako aj športového programu a časť z detí už údajne odišla. Faktom však zostáva, že z Vladivostoku je to bližšie do Japonska alebo na Aljašku a nie na Ukrajinu.

Pasečnik oznámil, že jeden z táborov sa stavia aj v okupovanej Luhanskej oblasti, no ten vie prijať iba 250 detí a ešte svoje brány neotvoril. „Výlet je pre deti výnimočnou príležitosťou vidieť veľké Rusko, stretnúť sa s vrstovníkmi z celej krajiny a rozšíriť si obzory,“ uviedlo ministerstvo. Súčasťou vzdelávacieho programu má byť aj akcia „Čas hrdinov“, ktorá zahŕňa streľbu, zoskoky s padákom, výuku v ovládaní dronov ako aj výcvik vo vojenskej taktike a komunikácii. Tento cieľ neskrýva ani Luhanské ministerstvo ktoré dodalo, že ide „o prípravu mladých ľudí v ozbrojených silách“ a o „výchovu statočných, fyzicky zdatných a psychicky odolných vlastencov so špeciálnymi znalosťami“.

K myšlienke odoslať čo najviac detí do táborov sa vyjadril aj Inštitút pre štúdium vojny, ktorý uviedol, že ide iba o pokračovanie indoktrinácie detí a izoláciu od rodín. Tábory v Rusku sú podľa nich zamerané na nacionalizmus a slúžia k propagandistickým účelom o čom svedčí aj plánovaný program vrátane návštevy múzea Stalingradskej bitky, Mamajevovej mohyly a prehliadka Volgogradu, ktorý sa v časoch druhej svetovej vojny nazýval Stalingrad.