MIMORIADNY ONLINE USA chcú poslať Ukrajine balík vojenskej pomoci: Rusko nechce americké zbrane na svojom území

Hasiči hasia požiar po zásahu veľkej tlačiarne ruskou raketou v Charkove na Ukrajine vo štvrtok 23. mája 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrii Marienko)

WASHINGTON - Spojené štáty sa chystajú poslať Ukrajine balík vojenskej pomoci v hodnote 275 miliónov dolárov (254 miliónov eur). Zahŕňať má delostrelecké granáty kalibru 155 mm, presnú leteckú muníciu a pozemné vozidlá. Agentúre Reuters to vo štvrtok večer povedali traja nemenovaní predstavitelia americkej administratívy. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 820

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 820 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

7:21 Dve osoby zabil v noci na dnes ukrajinský raketový útok na Ruskom okupovaný polostrov Krym. Informoval o tom Sergej Aksjonov, šéf ruskej okupačnej správy, ktorého citovala agentúra Reuters. K útoku došlo neďaleko Simferopolu, hlavného správneho strediska Krymu.

6:35 Šéf ukrajinskej tajnej služby SBU Vasyl Maljuk uviedol, že Ukrajinci vybavili námorné drony Sea Baby raketomety Grad. SBU podľa neho takto vybavené bezposádkové plavidlá použila prvýkrát vlani v decembri. Informovala o tom agentúra Interfax-Ukrajina alebo server Ukrajinska pravda, ktorý zverejnil fotografiu zbrane.

USA chystajú pre Ukrajiny nový balík vojenskej pomoci

Nový balík vojenskej pomoci by USA mohli oficiálne ohlásiť už v priebehu piatka. Pochádzať má z arzenálu americkej armády. Obsahovať má prevažne muníciu, jeho súčasťou však majú byť aj vozidlá určené na odstraňovanie poškodených tankov a inej už nefunkčnej ťažkej vojenskej techniky z bojiska.

Na zaslanie takejto dodávky stačí už len ohlásenie zo strany prezidenta USA Joea Bidena. Išlo by totiž o súčasť balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu v celkovej hodnote 61 miliárd dolárov, ktorý po dlhých sporoch odobril v apríli americký Kongres.

Rusko spustilo 10. mája novú pozemnú ofenzívu v ukrajinskej Charkovskej oblasti, pričom Moskva odvtedy oznámila už viacero územných ziskov. Ukrajinské úrady tiež začali s evakuáciou tisícok obyvateľov z viacerých častí tejto oblasti.

Moskva varovala USA pred povolením použiť americké zbrane na ruskom území

Moskva varovala Washington, aby Ukrajine nepovolil zaútočiť americkými zbraňami na ruské územie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA. "Tento postoj je absolútne nezodpovedný, táto pozícia je absolútne nebezpečná svojimi následkami," povedal vo štvrtok v ruskej štátnej televízii hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Reagoval tým na správu amerických novín New York Times, podľa ktorej minister zahraničných vecí USA Antony Blinken je za takéto útoky na ruskom území a chce presvedčiť prezidenta Joea Bidena, aby zrušil príslušné obmedzenia.

Peskov uviedol, že vo Washingtone, no aj vo viacerých európskych metropolách, niektoré "horúce hlavy" neustále podnecujú eskaláciu. "Všetkým expertom je dnes očividné, že žiadne zbrane nie sú schopné nejako zvrátiť situáciu v zóne špeciálnej vojenskej operácie," povedal hovorca Kremľa, pričom použil výraz, ktorým Rusko označuje svoju vojnu proti Ukrajine.

Americké ministerstvo zahraničných vecí správu New York Times nepotvrdilo ani nepoprelo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada, aby USA a ďalší západní spojenci povolili Kyjevu používať zbrane, ktoré mu dodali, na údery voči Rusku. Na tento účel zatiaľ Ukrajina využíva prevažne zbrane vlastnej výroby.