MIMORIADNY ONLINE Ruské jednotky postúpili pri meste Časiv: Kremeľ zatkol ďalšieho generála podozrivého z korupcie

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 819

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 819 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

9:16 V Rusku zatkli ďalšieho vysokopostaveného generála, tentoraz náčelníka hlavnej správy komunikácií ozbrojených síl generálporučíka Vadima Šamarina. Ten je súčasne zástupcom náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova. Oznámil to dnes na svojom webe list Kommersant. Nemenovaný zdroj z justície denníka povedal, že generál je podozrivý z machinácií a že po domovej prehliadke bol predvedený na výsluch k vojenským vyšetrovateľom federálnej kriminálnej ústredne.

Vadim Shamarin, deputy chief of the General Staff of the Russian Armed Forces, has been detained, Russian media reported pic.twitter.com/9LStceD7JE — NEXTA (@nexta_tv) May 23, 2024

8:45 Švédsky premiér Ulf Kristersson v stredu oznámil, že jeho krajina poskytne ďalších 6,5 miliardy eur vojenskej pomoci na nasledujúce tri roky Ukrajine. Informuje agentúra DPA. "Táto podpora pomôže financovať dlhodobé dodávky vojenského materiálu a nákup nového materiálu pre priame dodávky od obranného sektoru Ukrajine," uviedol Kristersson v posolstve pre Ukrajincov po tom, čo v Štokholme ohlásil ďalší balík pomoci.

8:13 Ruské jednotky postúpili pri meste Časiv Jar v Donbase na východe Ukrajiny, konkrétne v obci Kliščijivka, napísal dnes na svojom webe list Ukrajinska pravda s odvolaním sa na analytikov spravodajského projektu DeepState, ktorý je pokladaný za blízky ukrajinskej armáde.

7:46 Mesto Cherson na juhu Ukrajiny bolo vo štvrtok ráno terčom paľby ruskej armády. Informoval o tom gubernátor Chersonskej oblasti Roman Mročko. V správe zverejnenej na sieti Telegram Mročko dodal, že explózie sa ozývali z častí mesta priľahlých k rieke Dneper. Mročko súčasne sumarizoval, že za posledných 24 hodín ruské jednotky ostreľovali metropolitnú oblasť Chersonu sedemkrát, pričom spôsobili materiálne škody.

6:14 Ukrajinskí vojaci, ktorým sa podarí zničiť ruskú bojovú techniku, budú mať nárok na dovolenku navyše. Tento týždeň to schválila vláda. Systém má fungovať tak, že čím cennejšiu techniku vojaci zneškodnia, tým viac voľna dostanú, píše internetový portál ukrajinskej televízie Kanal 24.

Podľa Británie Čína dodáva Rusku zbrane

Shapps uviedol, že spravodajské informácie Británie a USA sú v rozpore s predošlými pokusmi Pekingu prezentovať sa ako aktér s umierňujúcim vplyvom na Moskvu. "Dnes môžem odhaliť, že máme dôkazy, že Rusko a Čína spolupracujú na bojovej technike, ktorá sa má použiť na Ukrajine," povedal Shapps vo vystúpení na Londýnskej konferencii o obrane. Argumentoval v ňom, že NATO a všetci jeho členovia sa musia "zobudiť" a posilniť výdavky na obranu. "Americké a britské obranné spravodajstvo môže preukázať, že z Číny teraz prúdi do Ruska a na Ukrajinu smrtiaca pomoc," uviedol britský minister.

Vyjadrenie prišlo po tom, ako čínsky prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento mesiac na stretnutí v Pekingu, ostro sledovanom v západných metropolách, dôrazne demonštrovali jednotu. Čínsky líder povedal, že konflikt na Ukrajine by mal mať politické riešenie, podrobnosti však neposkytol, hoci ho západné krajiny vyzývali, aby naliehal na Rusko vo veci ukončenia vojny.

Peking je kľúčovým podporovateľom Putina. Moskve naďalej dodáva dôležité komponenty, ktoré potrebuje pre svoje vojnové úsilie, pričom nákupom ruskej ropy a zemného plynu podporuje ruskú ekonomiku, napísala britská tlačová agentúra PA Media.

Americká veľvyslankyňa pri NATO Julianne Smithová predtým v rozhovore pre online noviny Politico uviedla, že Čína stále predáva Rusku napríklad dodávku dronovej technológie či zložky pušného prachu. Čína podľa nej nemôže tvrdiť, že je v prípade konfliktu na Ukrajine úplne neutrálna. "Ak by nedodávali niektoré z týchto komponentov alebo materiálnu podporu, Rusko by sa ocitlo vo veľmi inej situácii a malo by problémy pokračovať v niektorých útočných činoch," dodala Smithová.

Kadyrov sa stretol s Putinom, ponúkol mu vyslanie ďalších bojovníkov na Ukrajinu

Čečenský vodca Ramzan Kadyrov v noci na štvrtok uviedol, že sa v Kremli stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ponúkol mu vyslanie ďalších svojich bojovníkov na Ukrajinu. Informuje o tom správa z agentúry Reuters. Kadyrov na platforme Telegram napísal, že s Putinom diskutoval aj o hospodárskych problémoch a perspektívach Čečenska a pozval ho na návštevu regiónu. V príspevku zverejnil aj spoločnú fotografiu.

Čečenský vodca tvrdí, že desaťtisíce "dobre vycvičených a vybavených bojovníkov zo záloh" sú pripravené bojovať za Rusko na Ukrajine, ak by bol vydaný takýto rozkaz. Celkovo už na Ukrajine slúžilo 43 500 čečenských mužov, z toho 18-tisíc dobrovoľníkov, dodal. Kadyrov je vodcom Čečenskej republiky od 2007 a je veľkým podporovateľom Kremľa. Plne podporil anexiu Krymského polostrova aj ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, ktorú nazval "veľkým džihádom". Dokonca vyzýval Rusko, aby proti Ukrajine nasadilo jadrové zbrane s nízkou účinnosťou.