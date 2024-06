Riaditeľ pohraničnej služby FSB Vladimir Kulišov (Zdroj: profimedia.sk)

Pretrvávajú veľké obavy, že by Vladimir Putin mohol spôsobiť ďalšiu eskaláciu na Ukrajine použitím jadrových zbraní. Takéto vyhrážky sa ozývajú z Ruska pravidelne od začiatku vojny pred viac ako dvoma rokmi. Kremeľ a jeho spojenci opakovane vykreslili Západ a Ukrajinu ako hlavných vinníkov konfliktu. Teraz riaditeľ pohraničnej služby FSB dokonca tvrdí, že NATO nacvičuje možné jadrové útoky proti Rusku.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 825 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

V rozhovore pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti predstaviteľ FSB Vladimir Kulišov povedal: "Spravodajské aktivity NATO pri ruských hraniciach narastajú." Západná vojenská aliancia okrem toho zintenzívnila operačný a bojový výcvik svojich jednotiek, „nacvičenie scenárov vedenia bojových operácií proti Ruskej federácii vrátane uskutočňovania jadrových útokov na našom území“. To si vyžaduje „primerané opatrenia“ na ochranu ruských hraníc. Americký časopis „Newsweek“ teraz požiadal NATO o vyjadrenie k obvineniam. Kulišov pre svoje vyjadrenia nepredložil žiadne dôkazy.

Viktor Bondarev, podpredseda obranného výboru Rady federácie, ďalej pre RIA Novosti povedal, že náhly jadrový útok Západu na ruské územie je nepravdepodobný. Máme systémy včasnej detekcie a varovania, ako aj dostatok zbraní „na odvrátenie akéhokoľvek útoku akéhokoľvek nepriateľa“.

Rusko samo vykonáva jadrové cvičenia

Rusko pred pár dňami začalo pri hraniciach s Ukrajinou cvičenie jadrových zbraní. Podľa ministerstva obrany z Moskvy to má „udržať pripravenosť personálu a vybavenia nestrategických jednotiek jadrových zbraní reagovať na provokatívne vyhlásenia a hrozby niektorých západných predstaviteľov voči Ruskej federácii a chrániť územnú celistvosť a suverenitu Ruskej federácie a „bezpodmienečne zabezpečiť ruský štát“. NATO v súčasnosti diskutuje o tom, či Ukrajina môže použiť zbrane, ktoré jej boli poskytnuté, proti cieľom v Rusku. O plánoch jadrových úderov NATO však nie je verejne známe nič. Kremeľ v posledných mesiacoch často využíval ako nástroj propagandy údajnú hrozbu zo strany Západu.