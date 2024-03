Na západnom Balkáne je Čierna Hora najlepšie pripravená na vstup do EÚ, tvrdí Bilčík aj Szijjártó

Vladimír Bilčík (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRUSEL - Čierna Hora je momentálne najlepšie pripravenou krajinou na vstup do EÚ spomedzi krajín západného Balkánu. Uviedol to vo štvrtok slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (nezávislý/EPP), ktorý sa v Štrasburgu zúčastnil na 21. zasadnutí europarlamentného výboru EÚ a Čiernej Hory pre stabilizáciu a pridruženie (SAPC).

Bilčík je v EP predsedom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora. Podľa vlastných slov viedol rokovania predstaviteľov Čiernej Hory a EÚ, ktorí sa stretli v stredu a vo štvrtok počas plenárneho zasadnutia europarlamentu v Štrasburgu.

archívne video

Bilčík o misii EP v Čiernej Hore, ktorá prechádza hlbokou krízou (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

"Som presvedčený, že Čierna Hora je najlepšie pripravenou krajinou na vstup spomedzi krajín západného Balkánu. Musí však urobiť maximum a odstrániť nedostatky v oblasti právneho štátu, ochrany slobody médií a boja proti dezinformáciám či zahraničnému zasahovaniu," opísal situáciu a dodal, že pre Čiernohorcov je to "historická príležitosť". Bilčík pri tejto príležitosti zdôraznil, že ďalšie rozširovanie je pre Úniu, aj v kontexte ruskej agresie na Ukrajine, jednou z jej strategických a bezpečnostných priorít.

Čierna Hora je pripravená na vstup do Európskej únie, tvrdí Szijjártó

Čierna Hora je podľa názoru maďarskej vlády pripravená na členstvo v Európskej únii, čím by veľa získala aj samotná Únia. Podľa agentúry MTI to vyhlásil vo štvrtok v Podgorici maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom čiernohorskej diplomacie Filipom Ivanovičom.

Szijjártó povedal, že uprostred súčasných ťažkostí by pre EÚ bola nová energia získaná prijatím západobalkánskych krajín veľmi potrebná.

Maďarský minister pripomenul, že Maďarsko sa ujme predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici tohto roka, teda v čase, keď Únia čelí vážnym ekonomickým a bezpečnostným výzvam. "Tieto hrozby posunuli EÚ do akejsi negatívnej špirály, z ktorej sa môžeme dostať len vtedy, ak zvonku dostaneme čerstvú silu, novú energiu a novú dynamiku," poznamenal Szijjártó podľa ktorého životne dôležitá nová energia pre Európsku úniu môže pochádzať z ambicióznych a rýchlo sa rozvíjajúcich krajín západného Balkánu. Hlavným cieľom polročného maďarského predsedníctva bude podľa šéfa maďarskej diplomacie urýchliť rozširovanie.