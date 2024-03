Baerbocková vyzýva na prijatie krajín západného Balkánu do Európskej únie

Annalena Baerbocková (Zdroj: SITA/AP Photo/Risto Bozovic)

BERLÍN - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v pondelok varovala pred odkladom vstupu krajín západného Balkánu do Európskej únie. Podľa nej by to predstavovalo riziko, že krajiny budú čeliť ruskej "infiltrácii". Informuje o tom správa z tlačovej agentúry AFP.